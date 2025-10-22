4 signos que estavam sobrecarregados finalmente saem da exaustão e voltam a respirar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:00
Depois de um período de incertezas e confusão, quatro signos finalmente começam a sentir que as coisas estão se encaixando a partir desta quarta-feira, dia 22 de outubro. A energia do dia traz calma, foco e uma sensação de que é possível retomar o controle. É um momento para respirar fundo, desacelerar e enxergar com clareza o que realmente importa. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: O foco e a clareza voltam a brilhar na sua vida profissional. Você entende melhor o que quer e onde quer chegar, e essa lucidez abre portas para decisões mais certeiras. A ansiedade diminui e dá lugar a uma disciplina renovada. É hora de se reorganizar, aprimorar habilidades e pensar no futuro com estratégia.
Dica cósmica: Confie no que você já construiu - consistência é sua maior aliada.
Características do signo de Gêmeos
Virgem: Questões emocionais e relacionamentos entram em uma fase de cura e reconstrução. Você enxerga com mais nitidez o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás. A sensação de sobrecarga começa a se dissipar, e há espaço para conexões mais leves e verdadeiras.
Dica cósmica: Abrir o coração é o primeiro passo para receber o amor e o apoio que você merece.
Características do signo de Virgem
Sagitário: A energia do dia ilumina sua vida familiar e o ambiente doméstico. Depois de semanas intensas, você encontra conforto nas pequenas coisas e nas pessoas que ama. É um ótimo momento para reorganizar o lar, trazer mais beleza e harmonia ao seu espaço e transformar a rotina em algo prazeroso.
Dica cósmica: Cultive paz ao seu redor - é dela que virá sua força para o novo ciclo.
Características do signo de Sagitário
Peixes: Hoje marca o início de uma nova fase de autoconhecimento e amadurecimento. Depois de meses de altos e baixos emocionais, você começa a enxergar as situações - e as pessoas - com mais lucidez. Essa nova percepção ajuda a colocar os pés no chão sem perder a sensibilidade. O segredo está em transformar sonhos em planos concretos e agir com propósito.
Dica cósmica: Use sua intuição como bússola, mas confie também no seu senso prático.
Características de Peixes