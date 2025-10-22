ASTROLOGIA

De volta ao jogo: 3 signos recuperam hoje (22 de outubro) o foco e a energia que pareciam ter sumido

Depois de semanas arrastadas, o astral muda e estes signos sentem a força de um novo começo

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:00

Signos Crédito: Reprodução | Freepik

Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, marca o fim da estagnação. A mente clareia, o corpo responde e a vontade de fazer acontecer volta com tudo. Três signos, em especial, vão sentir essa virada como um verdadeiro renascimento: foco, ânimo e poder de realização estão de volta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: A energia volta a fluir e, com ela, a clareza emocional. Você entende o que precisa manter por perto e o que deve soltar de vez. Essa lucidez traz leveza e foco. O que antes era confusão agora se transforma em direção.

Dica cósmica: Organize o ambiente ao seu redor - isso ajudará a manter a mente limpa e produtiva.

Escorpião: Seu signo entra em evidência e com ele vem um poder renovado. Você sente que pode, enfim, retomar o controle e agir com propósito. A energia está alta, mas direcionada - perfeita para dar andamento a projetos e decisões importantes.

Dica cósmica: Aproveite o dia para planejar metas de médio prazo - a clareza está no auge.

Peixes: Você volta a confiar no próprio ritmo e percebe que o segredo do sucesso está em seguir sua intuição. Ideias inspiradas surgem com facilidade, e o que antes parecia distante começa a tomar forma. Aproveite o impulso para colocar seus planos em prática.

Dica cósmica: Anote suas ideias logo que surgirem - uma delas pode ser o seu próximo grande passo.