Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confie nos sinais: estes signos vivem um dia guiado pela intuição hoje (22 de outubro)

O destino recompensa quem escuta o coração; veja a previsão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 03:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, o universo pede menos lógica e mais sensibilidade. É hora de confiar no que não se explica, mas se sente. A intuição será a bússola certa para quem quiser evitar tensões, resolver dilemas e aproveitar o melhor que o dia tem a oferecer. Veja a previsão do site "Times of India".

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Áries: O dia pode testar sua paciência, mas o silêncio será sua maior força. Evite reações impulsivas e escolha o caminho da calma. Isso trará respeito e resultados melhores do que esperava.

Dica cósmica: Beba água com folhas de manjericão para renovar a energia.

Touro: Algo inesperado pode alegrar o seu dia. Uma mensagem, um encontro ou até uma coincidência trará boas surpresas. Deixe a vida fluir - nem tudo precisa ser controlado.

Dica cósmica: Aposte em roupas azul-claro ou brancas para atrair leveza.

Gêmeos: Nem tudo precisa ser entendido agora. Confie no tempo das coisas e permita-se descansar. A mente quieta será seu maior poder hoje.

Dica cósmica: Ouça músicas instrumentais antes de dormir.

Leia mais

Imagem - Riqueza à vista: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de outubro)

Riqueza à vista: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de outubro)

Imagem - Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)

Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)

Imagem - 3 signos que vão atrair grande sucesso financeiro nesta semana entre 20 e 26 de outubro

3 signos que vão atrair grande sucesso financeiro nesta semana entre 20 e 26 de outubro

Câncer: Ouça o que seu corpo pede e respeite seus limites. Um gesto simples de autocuidado pode mudar completamente seu humor e sua disposição.

Dica cósmica: Massageie os pés com óleo de coco morno antes de dormir.

Leão: Pequenas conversas ou ideias podem crescer rapidamente. Fique atento aos detalhes - o que parece simples hoje pode render frutos amanhã.

Dica cósmica: Acenda uma vela ao amanhecer e mentalize novos começos.

Virgem: Evite encher demais a agenda. Dizer “não” é também uma forma de sabedoria. Faça menos, mas com mais presença.

Dica cósmica: Coloque uma flor branca ao lado da cama para purificar o ambiente.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Libra: O primeiro pensamento do dia define o tom das horas seguintes. Comece devagar, com intenção e gentileza. Sua paz interior será o maior escudo.

Dica cósmica: Tome água morna com limão ao acordar.

Escorpião: Foque no que faz sentido para você, e não no que os outros esperam. Seguir o próprio ritmo trará clareza e tranquilidade.

Dica cósmica: Acenda um incenso antes de iniciar suas tarefas.

Sagitário: Antes de ajudar o mundo, olhe para si. Um momento de pausa logo cedo vai renovar sua vitalidade e entusiasmo.

Dica cósmica: Faça cinco minutos de respiração profunda ao acordar.

Capricórnio: Pense antes de dizer “sim”. Hoje, o segredo está em priorizar o que realmente merece seu tempo. Gentileza também é saber recusar.

Dica cósmica: Passe um pouco de pasta de sândalo nos pulsos para equilibrar a energia.

Aquário: Escolha a paz, mesmo que isso pareça ceder. O verdadeiro poder está em manter a calma quando o caos tenta se aproximar.

Dica cósmica: Medite por alguns minutos sob a luz da manhã.

Peixes: Liberte-se do que já não combina com você. Deixe o novo entrar com leveza e não tente explicar demais suas escolhas.

Dica cósmica: Escreva uma verdade que o represente no seu diário.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Semana de poder: 6 signos alcançarão conquistas inesperadas de 21 a 28 de outubro

Semana de poder: 6 signos alcançarão conquistas inesperadas de 21 a 28 de outubro
Imagem - Veja a cor e o número da sorte que podem mudar o rumo do seu dia nesta quarta-feira (22)

Veja a cor e o número da sorte que podem mudar o rumo do seu dia nesta quarta-feira (22)
Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'
03

Belo recebe críticas de colega de elenco sobre atuação em 'Três Graças'

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
04

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C