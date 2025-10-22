ASTROLOGIA

Confie nos sinais: estes signos vivem um dia guiado pela intuição hoje (22 de outubro)

O destino recompensa quem escuta o coração; veja a previsão

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 03:00

Hoje, nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, o universo pede menos lógica e mais sensibilidade. É hora de confiar no que não se explica, mas se sente. A intuição será a bússola certa para quem quiser evitar tensões, resolver dilemas e aproveitar o melhor que o dia tem a oferecer. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: O dia pode testar sua paciência, mas o silêncio será sua maior força. Evite reações impulsivas e escolha o caminho da calma. Isso trará respeito e resultados melhores do que esperava.

Dica cósmica: Beba água com folhas de manjericão para renovar a energia.

Touro: Algo inesperado pode alegrar o seu dia. Uma mensagem, um encontro ou até uma coincidência trará boas surpresas. Deixe a vida fluir - nem tudo precisa ser controlado.

Dica cósmica: Aposte em roupas azul-claro ou brancas para atrair leveza.

Gêmeos: Nem tudo precisa ser entendido agora. Confie no tempo das coisas e permita-se descansar. A mente quieta será seu maior poder hoje.

Dica cósmica: Ouça músicas instrumentais antes de dormir.

Câncer: Ouça o que seu corpo pede e respeite seus limites. Um gesto simples de autocuidado pode mudar completamente seu humor e sua disposição.

Dica cósmica: Massageie os pés com óleo de coco morno antes de dormir.

Leão: Pequenas conversas ou ideias podem crescer rapidamente. Fique atento aos detalhes - o que parece simples hoje pode render frutos amanhã.

Dica cósmica: Acenda uma vela ao amanhecer e mentalize novos começos.

Virgem: Evite encher demais a agenda. Dizer “não” é também uma forma de sabedoria. Faça menos, mas com mais presença.

Dica cósmica: Coloque uma flor branca ao lado da cama para purificar o ambiente.

Libra: O primeiro pensamento do dia define o tom das horas seguintes. Comece devagar, com intenção e gentileza. Sua paz interior será o maior escudo.

Dica cósmica: Tome água morna com limão ao acordar.

Escorpião: Foque no que faz sentido para você, e não no que os outros esperam. Seguir o próprio ritmo trará clareza e tranquilidade.

Dica cósmica: Acenda um incenso antes de iniciar suas tarefas.

Sagitário: Antes de ajudar o mundo, olhe para si. Um momento de pausa logo cedo vai renovar sua vitalidade e entusiasmo.

Dica cósmica: Faça cinco minutos de respiração profunda ao acordar.

Capricórnio: Pense antes de dizer “sim”. Hoje, o segredo está em priorizar o que realmente merece seu tempo. Gentileza também é saber recusar.

Dica cósmica: Passe um pouco de pasta de sândalo nos pulsos para equilibrar a energia.

Aquário: Escolha a paz, mesmo que isso pareça ceder. O verdadeiro poder está em manter a calma quando o caos tenta se aproximar.

Dica cósmica: Medite por alguns minutos sob a luz da manhã.

Peixes: Liberte-se do que já não combina com você. Deixe o novo entrar com leveza e não tente explicar demais suas escolhas.