Fim do sofrimento: 3 signos finalmente entram em uma nova fase de paz e leveza a partir de hoje (22 de outubro)

Depois de um período intenso, o destino abre espaço para recomeços e boas notícias

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, marca o encerramento de um ciclo difícil. As lições ficaram, mas o peso vai embora. Três signos em especial sentirão o alívio de ver os dias se tornando mais leves, os caminhos mais claros e o coração mais tranquilo. É hora de respirar fundo, acreditar de novo e deixar a vida fluir com confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: O alívio chega como uma brisa depois da tempestade. Situações que vinham tirando seu sono começam a se resolver, trazendo paz emocional. Você sentirá que pode, enfim, baixar a guarda e confiar que tudo ficará bem. O que era dúvida se transforma em calma e clareza.

Dica cósmica: Acenda uma vela branca e mentalize gratidão pelo que já passou.

Sagitário: As dificuldades perdem o poder sobre você. O passado já não prende, e o futuro começa a parecer promissor de novo. Hoje, você entende que não deve nada à dor - o aprendizado ficou, mas o sofrimento acabou. É um ótimo momento para olhar adiante e recomeçar sem medo.

Dica cósmica: Escreva em um papel o que deseja deixar para trás e jogue-o fora com intenção de libertação.

Capricórnio: O ciclo pesado chega ao fim, e você volta a sentir controle sobre a própria vida. O que parecia insuportável começa a se dissolver, dando espaço para reconstruir com sabedoria. Você renasce mais forte e consciente de que cada fim abre uma nova chance.

Dica cósmica: Respire fundo três vezes ao acordar e diga mentalmente: “Estou pronto(a) para recomeçar.”