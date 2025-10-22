Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim do sofrimento: 3 signos finalmente entram em uma nova fase de paz e leveza a partir de hoje (22 de outubro)

Depois de um período intenso, o destino abre espaço para recomeços e boas notícias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, marca o encerramento de um ciclo difícil. As lições ficaram, mas o peso vai embora. Três signos em especial sentirão o alívio de ver os dias se tornando mais leves, os caminhos mais claros e o coração mais tranquilo. É hora de respirar fundo, acreditar de novo e deixar a vida fluir com confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Confie nos sinais: estes signos vivem um dia guiado pela intuição hoje (22 de outubro)

Confie nos sinais: estes signos vivem um dia guiado pela intuição hoje (22 de outubro)

Imagem - Riqueza à vista: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de outubro)

Riqueza à vista: 3 signos vão atrair grande sucesso financeiro a partir de hoje (21 de outubro)

Imagem - 3 signos que vão atrair grande sucesso financeiro nesta semana entre 20 e 26 de outubro

3 signos que vão atrair grande sucesso financeiro nesta semana entre 20 e 26 de outubro

Câncer: O alívio chega como uma brisa depois da tempestade. Situações que vinham tirando seu sono começam a se resolver, trazendo paz emocional. Você sentirá que pode, enfim, baixar a guarda e confiar que tudo ficará bem. O que era dúvida se transforma em calma e clareza.

Dica cósmica: Acenda uma vela branca e mentalize gratidão pelo que já passou.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Sagitário: As dificuldades perdem o poder sobre você. O passado já não prende, e o futuro começa a parecer promissor de novo. Hoje, você entende que não deve nada à dor - o aprendizado ficou, mas o sofrimento acabou. É um ótimo momento para olhar adiante e recomeçar sem medo.

Dica cósmica: Escreva em um papel o que deseja deixar para trás e jogue-o fora com intenção de libertação.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio: O ciclo pesado chega ao fim, e você volta a sentir controle sobre a própria vida. O que parecia insuportável começa a se dissolver, dando espaço para reconstruir com sabedoria. Você renasce mais forte e consciente de que cada fim abre uma nova chance.

Dica cósmica: Respire fundo três vezes ao acordar e diga mentalmente: “Estou pronto(a) para recomeçar.”

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Câncer Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Participante causa climão, escapa da eliminação e é detonada pelo público

Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Participante causa climão, escapa da eliminação e é detonada pelo público
Imagem - 'Defumadas': múmias humanas mais antigas do mundo não vêm do Egito; descubra

'Defumadas': múmias humanas mais antigas do mundo não vêm do Egito; descubra
Imagem - Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

Sorte em alta: 3 signos podem ganhar dinheiro inesperado nesta quarta (22)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada