Enfim, paz: 3 signos encontram clareza e tranquilidade interior nesta quarta-feira (22 de outubro)

Depois de um longo período de incertezas, o astral muda e traz serenidade, foco e equilíbrio emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje marca o fim da confusão mental e da sensação de estar sempre em alerta. A energia se estabiliza e traz de volta a calma, a confiança e a clareza que faltavam. Três signos, em especial, sentirão uma leveza profunda - como se, finalmente, tudo começasse a fazer sentido outra vez. Veja a previsão do site "Your Tango".

Escorpião: Você enxerga com nitidez o que antes parecia confuso. As distrações perdem força e as respostas chegam de forma natural. Suas decisões ganham firmeza e autenticidade - é o momento certo para agir com segurança e sem pressa.

Dica cósmica: Faça uma lista curta de metas e leia em voz alta; isso ajuda a manter o foco no essencial.

Capricórnio: A estabilidade emocional volta a se firmar e você entende o motivo de cada reviravolta recente. Tudo se encaixa com clareza, e o caminho à frente parece mais concreto. Use essa lucidez para consolidar planos e manter a mente no que realmente importa.

Dica cósmica: Reserve alguns minutos do dia para organizar seus próximos passos no papel.

Peixes: O alívio chega como um banho de paz. A mente desacelera, o coração se acalma e a inspiração retorna com força. Você volta a se conectar com o que ama e sente que, enfim, está no lugar certo. A criatividade flui e o medo perde espaço.

Dica cósmica: Escreva uma frase que simbolize sua nova fase e deixe-a visível no seu dia a dia.

