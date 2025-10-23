O universo revela nesta quinta-feira (23 de outubro) segredos que podem mudar a vida de todos os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 03:00
O dia chega nesta quinta-feira (23 de outubro) com uma energia de calma e recomeço. A pressa perde espaço, e o foco passa a ser o equilíbrio entre corpo, mente e coração. Cada signo recebe uma mensagem de sabedoria: é hora de respirar fundo, ouvir a própria intuição e confiar no tempo das coisas. O universo convida à introspecção e à confiança porque, quando a alma se aquieta, tudo flui. Veja a previsão do site "Times of India".
Veja as características dos signos
Áries:
Nem tudo precisa ser resolvido correndo. Hoje, você encontra força ao desacelerar e agir com consciência. Ao respeitar seu ritmo, as soluções aparecem naturalmente.
Dica cósmica: caminhe descalço por alguns minutos e sinta o chão sob seus pés.
Touro:
O novo só entra quando o passado é deixado para trás. Liberte-se das expectativas e permita-se viver algo diferente. Surpresas positivas chegam quando você solta o controle.
Dica cósmica: mude sua rotina matinal, até pequenos gestos abrem grandes portas.
Gêmeos:
O desconforto pode ser um sinal de crescimento. Em vez de fugir das situações confusas, olhe para elas com curiosidade. A clareza virá no tempo certo.
Dica cósmica: escreva o que está te incomodando. As respostas podem surgir nas entrelinhas.
Câncer:
Nem tudo o que é urgente é importante. Hoje, priorize o silêncio e a atenção ao que realmente importa. Focar no essencial te traz paz e propósito.
Dica cósmica: comece o dia longe do celular e sinta a diferença.
Leão:
Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha uma meta e dê seu melhor nela. A constância será mais poderosa do que o esforço disperso.
Dica cósmica: repita mentalmente seu objetivo enquanto acende uma vela ou incenso.
As 3 qualidades de cada signo
Virgem:
A harmonia interior começa antes do primeiro compromisso do dia. Escolha a energia que quer carregar e deixe que ela guie suas ações.
Dica cósmica: feche os olhos por cinco minutos antes de começar o dia e respire com intenção.
Libra:
As palavras têm poder, especialmente as primeiras do dia. Fale com gentileza, inclusive consigo mesmo. Uma atitude serena logo cedo define todo o seu humor.
Dica cósmica: comece a manhã com uma música suave.
Escorpião:
Nem todo dia precisa ser grandioso. Hoje, o segredo é viver com leveza, sem buscar aprovação ou aplausos. Ser verdadeiro é o maior brilho que existe.
Dica cósmica: faça algo que te traga prazer sem contar a ninguém.
Sagitário:
A clareza que você procura virá com o descanso. Pare de forçar respostas. Às vezes, dormir é a forma mais sábia de resolver um dilema.
Dica cósmica: durma cedo e mantenha o celular longe do alcance.
Capricórnio:
Nem tudo precisa seguir um plano rígido. Permita-se explorar e aprender sem exigir resultados imediatos. A leveza também pode ser produtiva.
Dica cósmica: leia algo que desperte sua curiosidade. sem finalidade prática.
Aquário:
Você só pode ajudar os outros quando está em equilíbrio. Hoje, diga “não” ao que esgota sua energia e cuide das próprias fronteiras.
Dica cósmica: alimente-se com calma, prestando atenção em cada sabor.
Peixes:
A gratidão transforma o comum em especial. Encare o dia com ternura, mesmo nas tarefas simples. O universo se alinha quando o coração está em paz.
Dica cósmica: escreva uma coisa pela qual você se sente grato hoje.