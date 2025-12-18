Sensibilidade em alta: Veja a mensagem que o Anjo da Proteção tem para o seu signo nesta quinta (18 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:19
A quinta-feira, 18 de dezembro, traz um chamado importante para o equilíbrio emocional. Muitos signos podem se sentir mais sensíveis, reflexivos ou cansados mentalmente e isso não é negativo, desde que seja respeitado.
O dia pede pausas, organização interna e menos cobrança, tanto consigo quanto com os outros. Levar tudo para o lado pessoal pode gerar desgaste desnecessário. Já quem souber se preservar tende a atravessar o dia com mais clareza e serenidade.
Cuidar da própria energia hoje é essencial para não carregar pesos que não são seus.