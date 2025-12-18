Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sensibilidade em alta: Veja a mensagem que o Anjo da Proteção tem para o seu signo nesta quinta (18 de dezembro)

O céu favorece introspecção, autocuidado e limites saudáveis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:19

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, 18 de dezembro, traz um chamado importante para o equilíbrio emocional. Muitos signos podem se sentir mais sensíveis, reflexivos ou cansados mentalmente e isso não é negativo, desde que seja respeitado.

Leia mais

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Imagem - 'Marinada': Marina Sena lança novo EP com Psirico e Rachel Reis nesta quinta (18)

'Marinada': Marina Sena lança novo EP com Psirico e Rachel Reis nesta quinta (18)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (18) indicam virada e oportunidades

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (18) indicam virada e oportunidades

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Leia mais

Imagem - Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Imagem - Confira qual filme a Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Confira qual filme a Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Imagem - Dia 18 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 18 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

O dia pede pausas, organização interna e menos cobrança, tanto consigo quanto com os outros. Levar tudo para o lado pessoal pode gerar desgaste desnecessário. Já quem souber se preservar tende a atravessar o dia com mais clareza e serenidade.

Cuidar da própria energia hoje é essencial para não carregar pesos que não são seus.

Leia mais

Imagem - Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain dá à luz sua primeira filha, Estella; veja fotos

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain dá à luz sua primeira filha, Estella; veja fotos

Imagem - Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Imagem - Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte de hoje (18 de dezembro): um dia de foco em dinheiro e decisões importantes

Hoje (18 de dezembro) marca o início de uma era de cura e alívio emocional para 3 signos

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Clareza inesperada chega nesta quinta-feira (18 de dezembro) e favorece escolhas mais sábias

Carta A Força revela dia de equilíbrio emocional e maturidade para os signos nesta quinta (18 de dezembro)

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez

Rafa Kalimann encanta ao dançar de barrigão na reta final da gravidez
Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026
Imagem - Giovanna Lancellotti revela que vomitou nas gravações de Dona de Mim

Giovanna Lancellotti revela que vomitou nas gravações de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada
01

Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
02

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Imagem - Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)
03

Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Imagem - Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia
04

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia