Henri Castelli vai participar do BBB 26? Ator se pronuncia

Edição de 2026 do reality estreia em 12 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:23

Henri Castelli
Henri Castelli Crédito: Reprodução

Henri Castelli é cotado como um dos nomes para integrar o Camarote do BBB 26. Os rumores tomaram conta das redes sociais nesta quinta-feira (18) após o perfil "Realitys Comentei" do X apontar o ator como um participante da edição de 2026. Após a especulação, o ator resolveu se pronunciar e esclarecer a sua possível ida. 

Em entrevista à revista Quem, Henri Castelli negou que vá entrar no reality show. De acordo com ele, os convites são frequentes e se repetem todos os anos, mas ele costuma estar envolvido em outros compromissos profissionais, como gravações e novos projetos. Ele ainda afirmou não saber se se sentiria confortável em um confinamento.

“Me chamam todo ano, ficam insistindo, mas sempre estou fazendo outra coisa, gravando novela ou com algum outro projeto. Também não sei se me sentiria bem”, disse ele.

A logística também foi citada por Catelli. O ator de 47 anos mora em Miami, nos Estados Unidos, há cerca de dois anos, onde vive com a família. Ele garantiu, no entanto, que não tem qualquer preconceito com o programa de convivência da TV Globo. 

“Tenho zero preconceito com o programa, pelo contrário, mas precisa de uma programação. É como se fosse uma novela, tem que ter preparação e não sei como faria isso morando fora”, ressaltou Henri, que fez sua última novela da Globo em 2019, "Malhação: Toda Forma de Amar".

O Big Brother Brasil 2026 estreia em 12 de janeiro de 2026. 

