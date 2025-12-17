EDIÇÃO 2026

Casal de ex-participantes baianos vai apresentar atração do BBB 26

Globo mudou a escalação para o MesaCast, que é exibido ao vivo no Multishow

Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:48

Aline Patriarca e Vinícius Nascimento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Globo definiu os apresentadores do MesaCast BBB, programa que recebe famosos para repercutir tudo o que acontece na casa mais vigiado do Brasil. Desta vez, um casal de amigos baianos que já participaram do reality vão integrar a equipe da atração: Vinícius Nascimento e Aline Patriarca. O Mesa Cast BBB é exibido ao vivo no Multishow.



Vinicius estará na bancada às segundas e terças ao lado de Fernanda Catania, a Foquinha, enquanto Aline formará dupla com Ed Gama às quartas e quintas. Às sextas, haverá um revezamento entre eles. O programa de entrevistas ficará no ar das 19h30 às 20h30, durante a nova temporada do reality show que estreia no dia 12 janeiro. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

Vinícius Nascimento e Aline Patriarca vão apresentar o 'Mesacast BBB' 1 de 6

Para completar o time de apresentadores, Thiago Oliveira continua comandando os flashes exibidos durante a programação na televisão aberta. Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna participarão novamente com seus quadros de humor e, às segundas, no Multishow, Ana Clara e Ed Gama estarão mais uma vez à frente do chamado Big Show.

Tadeu Schimdt segue na apresentação do reality show ao vivo na TV Globo.

Grande novidade do BBB 26

A maior novidade anunciada para o BBB 26 é que, além da "Pipoca" , com anônimos, e do "Camarote", com famosos, o reality ganhará um terceiro grupo: o de "Veteranos", composto por ex-BBBs que marcaram as últimas edições do reality show. Alguns nomes já estão cotados para retornar ao programa.

Confira: