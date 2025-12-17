Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal de ex-participantes baianos vai apresentar atração do BBB 26

Globo mudou a escalação para o MesaCast, que é exibido ao vivo no Multishow

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:48

Aline Patriarca e Vinícius Nascimento
Aline Patriarca e Vinícius Nascimento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Globo definiu os apresentadores do MesaCast BBB, programa que recebe famosos para repercutir tudo o que acontece na casa mais vigiado do Brasil. Desta vez, um casal de amigos baianos que já participaram do reality vão integrar a equipe da atração: Vinícius Nascimento e Aline Patriarca. O Mesa Cast BBB é exibido ao vivo no Multishow.

Vinicius estará na bancada às segundas e terças ao lado de Fernanda Catania, a Foquinha, enquanto Aline formará dupla com Ed Gama às quartas e quintas. Às sextas, haverá um revezamento entre eles. O programa de entrevistas ficará no ar das 19h30 às 20h30, durante a nova temporada do reality show que estreia no dia 12 janeiro. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

Vinícius Nascimento e Aline Patriarca vão apresentar o 'Mesacast BBB'

Aline Patriarca e Vinícius Nascimento por Divulgação
Aline Patriarca e Vinícius Nascimento por Reprodução/Redes Sociais
Aline Patriarca e Vinícius Nascimento por Reprodução/Redes Sociais
Aline Patriarca e Vinícius Nascimento por Reprodução/TV Globo
Aline Patriarca por Reprodução / Redes Sociais
Vinícius Nascimento por Reprodução
1 de 6
Aline Patriarca e Vinícius Nascimento por Divulgação

Para completar o time de apresentadores, Thiago Oliveira continua comandando os flashes exibidos durante a programação na televisão aberta. Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna participarão novamente com seus quadros de humor e, às segundas, no Multishow, Ana Clara e Ed Gama estarão mais uma vez à frente do chamado Big Show.

Tadeu Schimdt segue na apresentação do reality show ao vivo na TV Globo. 

Grande novidade do BBB 26

A maior novidade anunciada para o BBB 26 é que, além da "Pipoca" , com anônimos, e do "Camarote", com famosos, o reality ganhará um terceiro grupo: o de "Veteranos", composto por ex-BBBs que marcaram as últimas edições do reality show. Alguns nomes já estão cotados para retornar ao programa.

Confira: 

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução
Fernanda Bande, BBB 24 por Reprodução/Instagram
Aline Wirley, BBB 23 por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, BBB 16 por Reprodução
Diego Alemão, BBB 7 por
Ricardo Alface, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
Gui Napolitano, BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach, BBB 12 por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Nogueira, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

Leia mais

Imagem - Isabelle Nogueira anuncia desligamento do posto de musa da Grande Rio

Isabelle Nogueira anuncia desligamento do posto de musa da Grande Rio

Imagem - Baco Exu do Blues vai estrear turnê em Salvador em 2026; veja data

Baco Exu do Blues vai estrear turnê em Salvador em 2026; veja data

Imagem - A Fazenda 17: Enquete mostra quem deve vencer o reality

A Fazenda 17: Enquete mostra quem deve vencer o reality

Tags:

Aline Patriarca bbb 26

Mais recentes

Imagem - Como não engordar nas festas de fim de ano: guia prático e escolhas inteligentes

Como não engordar nas festas de fim de ano: guia prático e escolhas inteligentes
Imagem - Confira qual filme a Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Confira qual filme a Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (18 de dezembro)
Imagem - Lembra dele? Ator de ‘Dona de Mim’ foi paquito da Xuxa e relembra história

Lembra dele? Ator de ‘Dona de Mim’ foi paquito da Xuxa e relembra história

MAIS LIDAS

Imagem - 'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell
01

'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
02

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
03

Quanto custa se hospedar nas pousadas de luxo de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
04

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola