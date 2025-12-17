Acesse sua conta
Baco Exu do Blues vai estrear turnê em Salvador em 2026; veja data

Cantor escolheu a terra natal para iniciar os shows do disco 'Hasos'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:50

Baco Exu do Blues lança Hasos
Baco Exu do Blues  Crédito: Roncca/Divulgação

O cantor Baco Exu do Blues adiantou nesta quarta-feira (17), algumas cidades do Brasil e do mundo em que vai se apresentar com a turnê "HASOS", que ganha o nome do seu disco mais recente. A primeira delas não poderia ser outra: Salvador, a terra natal do artista.

O show de estreia será realizado no dia 7 de março de 2026, um sábado, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em seguida, Baco vai tocar no Rio de Janeiro, na Farmas Arena, no dia 21 de março, e depois em São Paulo, no dia 27 de março. Em junho, o cantor vai desembarcar em Portugal, onde vai se apresentar em duas cidades diferentes, Porto e Lisboa. 

O artista ainda revelou que os ingressos começam a ser vendidos a partir do meio-dia desta quinta-feira (18). As compras poderão ser efetuadas online, através da plataforma Sympla, ou presencialmente na bilheteria do Teatro Castro Alves.

Prévia da turnê Hasos
Prévia da turnê Hasos Crédito: Reprodução

Tags:

Turnê Baco exu do Blues Baco

