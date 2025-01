VEM AÍ?

Baco Exu do Blues quer ser lutador: 'Treina mais do que muitos atletas de MMA'

Revelação foi feita por Malhadinho, que elogiou o cantor baiano: 'Ele está pronto"

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 15:38

Baco Exu do Blues treinou junto com Malhadinho Crédito: Reprodução

Baco Exu do Blues quer ser lutador. Ao menos, é o que garantiu Jailton Almeida, o Malhadinho. O atleta baiano surpreendeu ao revelar que treinou com o conterrâneo antes da luta contra Serghei Spivac. A preparação funcionou: o brasileiro nocauteou o adversário da Moldávia no primeiro round do UFC 311, em evento realizado no último sábado (18), na Califórnia (EUA).>

Ao participar de uma live no canal da Ag. Fight no YouTube, Malhadinho falou sobre sua amizade com o cantor e o encheu de elogios. Os dois se aproximaram graças aos treinos no Galpão da Luta, em Brotas.>

"O Baco é um cara gente boa. Ele está ajudando o projeto do Galpão também, patrocina e tem a parceria. Ele é sangue bom para c***, gente boa demais, um ser humano ímpar o Baco", disse o lutador, que fez campanha para que o conterrâneo lute no Fight Music Show’, evento de luta que envolve artistas e influenciadores digitais.>

"Na verdade, o Baco treina mais do que muitos atletas de MMA. Treina mesmo e está querendo fazer uma luta aí em qualquer evento, Fight Music Show. Qualquer luta para promover o artista, ele está pronto. O homem está se preparando com a gente. Quem quiser aparecer, o homem está dentro para poder lutar. Ele é gente boa, gente fina demais", completou.>