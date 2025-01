INDICADA AO OSCAR

'Virei rubro-negra, mas hoje sou de novo tricolor': Saiba o time de Fernanda Torres

Fernanda foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui

A vencedora do Globo de Ouro vem de uma família tricolor, que a ensinou a torcer pelo Fluminense. Sua mãe, Fernanda Montenegro, única outra brasileira já indicada ao Oscar de Melhor Atriz, é torcedora ferrenha do Fluminense, e passou a tradição para a filha. >

Com o tempo, Fernanda Torres se tornou "vira-folha", e passou a torcer pelo Flamengo, outro lado da grande rivalidade do Rio de Janeiro. Após mudar de lado, a atriz assitiu o Fluminense em campo na final da Libertadores de 2008, no Maracanã, com seus filhos, e esteve presente quando o tricolor perdeu nos pênaltis para a LDU.>