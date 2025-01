TOTALMENTE INDICADA!

Histórico! Fernanda Torres é indicada ao Oscar de Melhor Atriz

Com "Ainda Estou Aqui", ela repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, 26 anos depois

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 10:47

Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui Crédito: Divulgação

Veio aí! Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, nesta quinta-feira (23), em anúncio feito pela Academia de Cinema. Além disso, "Ainda Estou Aqui", filme protagonizado por ela, aparece entre os indicados de Melhor Filme Estrangeiro. Fernanda repete, 26 anos depois, o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar na mesma categoria por "Central do Brasil". Curiosamente, os dois filmes são dirigidos por Walter Salles. >

Ela vai disputar a prestigiosa estatueta com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), Mikei Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância).>

O nome de Fernanda foi ganhando tração ao longo da campanha, culminando com a vitória no Globo de Ouro, que colocou o nome da brasileira ainda mais no radar. Já "Ainda estou aqui" chegou gabaritado pela indicação a outros prêmios importantes, como o britânico Bafta (premiação inglesa que tem muitos membros em comum com a Academia).>

A inclusão de "Ainda Estou Aqui" na lista dos melhores filmes internacionais do ano pelo National Board of Review, uma renomada associação de críticos de Nova York, foi um marco importante no caminho para o Oscar. Além disso, a vitória de Fernanda Torres no Critics’ Choice, em outubro, pelo prêmio de Melhor Atuação Internacional, concedido por uma associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá, trouxe ainda mais empolgação. E, no domingo, ela conquistou o segundo lugar, compartilhado com Demi Moore, pelo prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles por sua atuação.>

O filme também foi indicado a Melhor FIlme Internacional e Melhor Filme, a principal categoria do Oscar. >

A cerimônia vai acontecer no dia 2 de março.>

Biografia>

Filha dos icônicos atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres, Fernanda Torres nasceu no Rio de Janeiro. Desde cedo, ela esteve imersa no mundo artístico, ingressando no Tablado aos 13 anos e estreando no teatro. Iniciou sua carreira na TV em 1981, na novela "Baila Comigo", e fez sua estreia no cinema em 1982 com "Inocência". Seu grande salto para o estrelato aconteceu aos 19 anos, quando venceu a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes por sua atuação no filme "Eu Sei Que Vou Te Amar", de Arnaldo Jabor. Ao longo dos anos, Fernanda passou a se destacar em papéis em novelas, filmes e minisséries, mas sua trajetória nas novelas foi interrompida após um papel traumático no remake de "Selva de Pedra", em 1986.>