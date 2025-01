NO TOPO

Fernanda Torres comemora indicação ao Oscar: 'Emocionada, surpresa, orgulhosa'

Ela contou ainda que não acompanhou a transmissão que anunciou os indicados

"Jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, emocionante para mim, por minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter. E também pelo que significa para o cinema e cultura brasileiros, um filme falado em português. Estou muito emocionada, surpresa. Queria dizer que amo o Brasil, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria", disse ela, em vídeo publicado nas redes sociais. >

Emocionada, Fernanda agradeceu ao diretor Walter Salles, além do restante da equipe envolvida do filme, o ator Selton Mello e a família dela. "O fato do nosso filme estar indicado a melhor filme do ano, isso é uma coisa inimaginável", celebra. "Foi um filme que a gente fez na felicidade", relembrou. >