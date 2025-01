CLIMA DE COPA DO MUNDO

Brasileiros celebram indicações de “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres ao Oscar

Filme de Walter Salles disputa Melhor Filme e aquece torcida nacional nas redes sociais

No chat da transmissão ao vivo, realizada pelo canal oficial da Academia no YouTube, a presença brasileira foi marcante. “Gente… Que corrente linda! Independente de qualquer coisa, o que vivemos desde Veneza foi único! Eu estou emocionada!”, escreveu uma internauta, relembrando a vitória do filme na categoria de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, em 2024.>

Os comentários foram uma mistura de entusiasmo e orgulho. “Eu já sabia disso”, celebrou uma espectadora no YouTube. No X, antiga rede Twitter, um usuário resumiu o sentimento nacional: “Vai, Brasil!”. Outro internauta comparou a expectativa para a cerimônia do Oscar ao maior evento esportivo do planeta: “Já é clima de Copa do Mundo!”.>