GESTAÇÃO DE RISCO

Além de Lexa, conheça cinco famosas que enfrentaram a pré-eclâmpsia na gravidez

Cantora está internada em São Paulo; condição afeta mulheres a partir da 20ª semana de gestação

H Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 10:22

Lexa Crédito: Reprodução

A cantora Lexa, grávida de sua primeira filha, enfrenta um momento delicado na gestação. Internada em São Paulo, a artista foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, uma condição grave que eleva os riscos para mãe e bebê. Por orientação médica, Lexa cancelou seus compromissos pelos próximos meses. >

A pré-eclâmpsia é caracterizada pela hipertensão arterial (pressão igual ou superior a 140/90 mmHg) e pela presença de proteína na urina. A condição ocorre geralmente após a 20ª semana de gestação e exige monitoramento rigoroso. Assim como Lexa, outras famosas já compartilharam suas experiências com a pré-eclâmpsia. >

1. Isabella Scherer>

Atriz e vencedora do Masterchef 2021, Isabella foi diagnosticada com pré-eclâmpsia antes do nascimento dos gêmeos Mel e Bento. “Tive muito mal-estar em uma madrugada. Comecei a vomitar, me sentindo estranha. Vim para a maternidade e estava com pressão alta. Após repetir os exames, foi confirmada a pré-eclâmpsia. Marcamos a cesárea para o mesmo dia”, contou ela. >

2. Maite Perroni >

A estrela mexicana, conhecida pelas novelas e pelo grupo RBD, enfrentou a condição no final da gestação de Lía, sua primeira filha, nascida em março de 2023. “Graças a Deus, ficou tudo sob controle e correu tudo bem no parto”, revelou Maite. >

3. Nanda Costa >

A atriz, mãe das gêmeas Kim e Tiê, com 3 anos, precisou antecipar o parto devido à pré-eclâmpsia. “Minha pressão subiu, meus rins começaram a parar e, com 35 semanas e 3 dias, fizemos a cesárea. Kim nasceu com 1,815 kg e precisou ir para a UTI. Já Tiê veio direto para o quarto, pesando 2,220 kg”, relatou Nanda.>

4. Andressa Ganacin >

A ex-BBB enfrentou um susto nos dias finais da gravidez de Sarah, fruto do relacionamento com Nasser Rodrigues. “Minha pressão subiu um pouco, mas achei que fosse por conta do calor. Durante a consulta, a médica pediu exames e me internou na UTI”, relembrou Andressa. A filha nasceu prematuramente em setembro de 2024 e precisou de semanas de cuidados hospitalares.>

5. Bianca Castanho >