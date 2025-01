ESTADO GRAVE

Lexa desiste de desfilar no Carnaval do Rio por risco à saúde e à gestação

Com quadro de eclâmpsia, a cantora decidiu se afastar do desfile como rainha de bateria da Unidos da Tijuca.

Em um momento delicado de sua gravidez, Lexa anunciou que não vai mais participar do Carnaval 2025 , onde desfilaria como rainha de bateria da escola de samba Unidos da Tijuca. A decisão foi tomada após a cantora ser internada na Unidade de Tratamento Semi Intensivo com um quadro de eclâmpsia, complicações da gestação que exige cuidados intensivos. Lexa está na 23ª semana de gestação, faltando apenas três dias para atingir a 24ª semana, e o bebê tem apenas 25% de chance de sobrevivência.

Por meio de um comunicado nas redes sociais, Lexa explicou sua escolha: “Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, venho anunciar meu afastamento do desfile deste ano”, escreveu a artista em um post no Instagram.

Anitta, amiga de longa data de Lexa, expressou sua ansiedade pela chegada de Sofia e desejou que a cantora volte com força no Carnaval do próximo ano: "Amiga, tamo junta! Vem que vem com tudo Sophia pra ano que vem ver tua mãe ARRASANDOOOO! TE AMOOOOO", comentou.