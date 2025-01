VAI DESISTIR?

Vilma celebra permanência no BBB 25, mas revela que está no limite

Em conversa com Diogo, mãe do ator admite estar perto de seus limites dentro do jogo e reflete sobre sua postura mais reservada na casa

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 07:39

Após a eliminação de Marcelo e Arleane no primeiro Paredão do Big Brother Brasil 25, Vilma e Diogo, que também estavam na berlinda, comemoraram a permanência na competição. No entanto, a mãe do ator fez uma importante reflexão sobre seu desempenho e postura no reality.

"Estou feliz, mas estou indo no meu limite", disse Vilma, visivelmente cansada com o ritmo do jogo. Ela continuou, explicando sua estratégia: "Eu estou vendo onde dá para chegar, onde dá para falar. Tenho a minha hora, tenho o meu momento", ponderou.

Em contraste, Diogo, mais animado, fez questão de mostrar otimismo, dizendo: "Vamos seguir aproveitando o máximo, sendo felizes, se conectando, vivendo, jogando. Aproveitando tudo o que precisa aproveitar, viu?"

Apesar da euforia pela permanência, a postura introspectiva de Vilma tem gerado discussões entre os confinados. A mãe de Diogo foi comparada a Delma, outra participante que se destacou pela sua interação mais intensa com o grupo. O comportamento reservado de Vilma, porém, pode ser um fator que prejudique a relação da dupla dentro da casa, já que ambos foram alvo na primeira votação da temporada.

Vilma também foi tema da primeira edição do quadro C.A.T BBB, apresentado por Rafael Portugal. Durante o programa, o apresentador brincou sobre o estilo mais silencioso da participante, destacando um momento em que ela resumiu sua defesa pela permanência dizendo apenas que ela e Diogo "querem ficar" no reality.