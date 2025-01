COMENTÁRIOS CRIMINOSOS

Baiana no BBB25, Aline Patriarca sofre racismo nas redes sociais

Equipe da participante do reality informou nesta terça (21) que vai entrar na Justiça contra os responsáveis pelas ofensas

Um dos maiores destaques do BBB 25, a baiana Aline Patriarca foi a primeira a acumular 500 mil seguidores, mesmo tendo entrado como anônima na casa. Porém, a policial militar exonerada foi vítima de racismo nas redes sociais após entrar no programa. A equipe da participante informou nesta terça-feira (21) que vai acionar a Justiça contra os responsáveis pelos ataques criminosos e ofensas.

“Mais bonita que a baiana com corpo de macho, cabelo de predador e cara amassada ..”, diz uma postagem no X (antigo Twitter).

No Instagram, a equipe de Aline, dupla do também baiano Vinicius, enfatizou que racismo é um crime. “A postagem abaixo apresenta comentários racistas e ofensivos que violam a dignidade de Aline Patriarca, demonstrando total desrespeito e preconceito. Ressaltamos que racismo é crime, conforme previsto pela legislação brasileira (Lei nº 7.716/1989), e não será tolerado em hipótese alguma”, escreveu a equipe da baiana em comunicado.

Quem é Aline Patriarca?

Policial militar e influenciadora, Aline Patriarca, de 32 anos, foi anunciada como uma das participantes da nova edição do Big Brother Brasil 2025. De Salvador, a jovem faz parte do grupo Pipoca e entrou no BBB em dupla com o amigo Vinícius, de 28 anos.