BBB 25

Aline Patriarca e Vinícius conquistam liderança e policial baiana ganha apartamento de R$ 260 mil

Dupla indicou Edy e Raissa para o primeiro Paredão

H Heider Sacramento

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 07:38

Vinicius e Aline Crédito: Divulgação/TV Globo

A primeira Prova do Líder do BBB 25 (Globo) foi marcada por muita emoção e uma dinâmica cheia de tensão. Os baianos Aline e Vinícius saíram vencedores, garantindo a liderança na casa e, como prêmio adicional, Aline conquistou um apartamento no valor de R$ 260 mil.

A prova desafiou as duplas participantes com um complicado jogo de sorte. Um dos jogadores de cada dupla ficava dentro de uma cabine contendo um dispositivo prestes a explodir, enquanto o outro precisava puxar um fio correto para desarmar a bomba. Caso a bomba explodisse, a dupla era eliminada.

No final da competição, as duplas enfrentaram uma última etapa: um participante deveria pegar blocos em uma piscina de bolinhas e montar um quebra-cabeça. Com o quebra-cabeça pronto, dois códigos eram revelados para abrir um cadeado que trancava uma caixa. Dentro da caixa, um molho de chaves, que, se bem usado, permitia o jogador liberar a chave certa para explodir a cabine do adversário. Aline e Vinícius se destacaram na etapa final e derrotaram as rivais Camilla e Thamiris, garantindo a liderança.

VIP, Xepa e Paredão

Logo após a vitória, a dupla Aline e Vinícius teve a responsabilidade de dividir os participantes entre VIP e Xepa, e também indicaram Edy e Raissa para o primeiro Paredão da edição.

Além disso, a dupla foi surpreendida por uma dinâmica especial. Thiago Oliveira, apresentador do Rede BBB, revelou que Aline e Vinícius estavam participando de uma competição paralela, concorrendo a um prêmio: um apartamento. No "Apê do Líder", duas casas em miniatura estavam expostas sobre a mesa, e a dupla precisaria escolher uma delas. Ao abrir o teto da casa escolhida, Aline viu um balão azul sair de dentro da maquete, garantindo sua vitória e o prêmio de R$ 260 mil.

Thiago ainda explicou que, caso a dupla ganhasse novamente a liderança, a outra pessoa da parceria seria automaticamente premiada com o apartamento, sem sorteio.

Tensão e frustração

Enquanto isso, Edy, que foi indicado ao Paredão pelos baianos, demonstrou sua frustração por ser escolhido logo na primeira semana de jogo. "Para mim, não tem meio-termo, eu já estou lá. Então, é brigar para não vazar, não passar pela portinha. O que vier e possa ser lucrativo nesse sentido", declarou, evidenciando a tensão dos primeiros confrontos do jogo.