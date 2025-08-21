COMPLEXO CULTURAL

Menos da metade das obras do TCA foram executadas até o momento

Terceira etapa de reformas estruturais foi iniciada em 2024

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:27

Obras no TCA Crédito: Amanda Ercília/ GOVBA

Iniciadas em 2024 após incêndio no ano anterior, as obras no Complexo Teatro Castro Alves (TCA) estão com um percentual de conclusão em 41,63%. A reforma está avaliada em cerda de R$ 160 milhões. Desde 2013 o equipamento passa por reformas estruturais. O projeto foi criado para preservar o patrimônio histórico e cultural do estado, garantindo modernização, segurança e acessibilidade para o público e para os artistas.

As obras são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e abrangem cinco eixos principais: acessibilidade, restauro, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade. Será construído um prédio anexo com passarela, com o objetivo de fazer com que todos possam acessar os ambientes. A Sala Principal terá assentos reservados para pessoas com deficiência, obesidade e mobilidade reduzida, além de cabines para audiodescrição, interpretação em Libras e legendas simultâneas.

O Complexo TCA passa por obras desde 2013. Na época, foi iniciada a primeira etapa do projeto de modernização da unidade, que chegou até requalificar a Concha Acústica, possibilitando que grandes apresentações sejam realizadas no espaço. A reforma foi finalizada e entregue em 2016. No ano seguinte, a segunda etapa levou a reforma para a Sala do Coro e foi concluída em 2018.

Na terceira e última etapa, estão a Sala Principal, foyer, jardim suspenso, Centro Técnico, salas de ensaio dos corpos artísticos - do Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) - e áreas administrativas. A reforma inclui a desocupação do prédio central, demolição de áreas estruturais, retirada de equipamentos, medições acústicas da Sala Principal, intervenções na fachada e construções do backstage e das salas de ensaio. As obras foram iniciadas em 2024 e estão em andamento até o momento.

Nesta quinta-feira (21), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou uma visita ao canteiro para acompanhar o andamento das obras.

Incêndios

Nos ultimo anos, o TCA foi atingido por, pelo menos, dois incêndios. Um deles foi registrado este ano, no dia 7 de janeiro. Por volta das 16h, os funcionários do local avistaram uma fumaça branca saindo do telhado da estrutura e acionaram o Corpo de Bombeiros. A fumaça saía do prédio central, que está passando pela reforma, mas não houve chamas.