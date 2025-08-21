Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menos da metade das obras do TCA foram executadas até o momento

Terceira etapa de reformas estruturais foi iniciada em 2024

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:27

Obras no TCA
Obras no TCA Crédito: Amanda Ercília/ GOVBA

Iniciadas em 2024 após incêndio no ano anterior, as obras no Complexo Teatro Castro Alves (TCA) estão com um percentual de conclusão em 41,63%. A reforma está avaliada em cerda de R$ 160 milhões. Desde 2013 o equipamento passa por reformas estruturais. O projeto foi criado para preservar o patrimônio histórico e cultural do estado, garantindo modernização, segurança e acessibilidade para o público e para os artistas.

As obras são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e abrangem cinco eixos principais: acessibilidade, restauro, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade. Será construído um prédio anexo com passarela, com o objetivo de fazer com que todos possam acessar os ambientes. A Sala Principal terá assentos reservados para pessoas com deficiência, obesidade e mobilidade reduzida, além de cabines para audiodescrição, interpretação em Libras e legendas simultâneas.

O Complexo TCA passa por obras desde 2013. Na época, foi iniciada a primeira etapa do projeto de modernização da unidade, que chegou até requalificar a Concha Acústica, possibilitando que grandes apresentações sejam realizadas no espaço. A reforma foi finalizada e entregue em 2016. No ano seguinte, a segunda etapa levou a reforma para a Sala do Coro e foi concluída em 2018.

Na terceira e última etapa, estão a Sala Principal, foyer, jardim suspenso, Centro Técnico, salas de ensaio dos corpos artísticos - do Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) - e áreas administrativas. A reforma inclui a desocupação do prédio central, demolição de áreas estruturais, retirada de equipamentos, medições acústicas da Sala Principal, intervenções na fachada e construções do backstage e das salas de ensaio. As obras foram iniciadas em 2024 e estão em andamento até o momento.

Nesta quinta-feira (21), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou uma visita ao canteiro para acompanhar o andamento das obras.

Incêndios 

Nos ultimo anos, o TCA foi atingido por, pelo menos, dois incêndiosUm deles foi registrado este ano, no dia 7 de janeiro. Por volta das 16h, os funcionários do local avistaram uma fumaça branca saindo do telhado da estrutura e acionaram o Corpo de Bombeiros. A fumaça saía do prédio central, que está passando pela reforma, mas não houve chamas. 

Cerca de dois anos antes, no dia 25 de janeiro de 2023, um incêndio atingiu a parte mais alta do TCA, no teto da Sala Principal do Teatro Castro Alves, próximo à Sala de Ensaios do Balé. O fogo começou na tarde e só foi encerrado 12 horas depois. O teto ficou completamente tomado pelas chamas, mas ninguém ficou ferido na ação.

Mais recentes

Imagem - Ato com líderes religiosos, estudantes e muita música celebra Mãe Stella de Oxóssi

Ato com líderes religiosos, estudantes e muita música celebra Mãe Stella de Oxóssi
Imagem - Projeto enviado à Assembleia propõe descontos e até perdão para devedores de IPVA

Projeto enviado à Assembleia propõe descontos e até perdão para devedores de IPVA
Imagem - Após atrair 300 mil pessoas, Flipelô anuncia data para 2026; veja quando será

Após atrair 300 mil pessoas, Flipelô anuncia data para 2026; veja quando será

MAIS LIDAS

Imagem - Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?
01

Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
02

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
03

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
04

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula