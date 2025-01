SALVADOR

Princípio de incêndio atinge telhado do TCA

Corpo de Bombeiros foi até o local controlar situação



Elaine Sanoli

Larissa Almeida

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 16:46

Corpo de Bombeiros no TCA Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Indícios de um incêndio assustou quem passava por perto do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador, na tarde desta terça-feira (7). De acordo com a assessoria do equipamento cultural, por volta das 16h, os funcionários avistaram fumaça branca saindo do telhado da estrutura e acionaram o Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para o local, mas ainda não há maiores detalhes do que teria principiado o incêndio. "Informações iniciais apontaram uma fumaça no telhado, mas não há mais a situação no momento. De toda forma, ainda [estamos] aguardando um laudo oficial do Corpo de Bombeiros", informou o TCA, de forma extraoficial.

Não houve chamas e o local de saída da fumaça não é o mesmo onde ocorreu o incêndio há quase dois anos. No dia 25 de janeiro de 2023, um incêndio atingiu a parte mais alta do TCA, mas acima da Sala de Ensaio do Balé do Teatro Castro Alves. O fogo começou na tarde e só foi encerrado 12 horas depois. O teto ficou completamente tomado pelas chamas, mas ninguém ficou ferido na ação.

O episódio desta terça está ocorrendo no prédio central, que está passando por uma reforma e ainda não se sabe se algum objeto chegou a ser danificado. "O setor administrativo do TCA está funcionando no Estacionamento, não precisou passar por nenhum tipo de susto", explicou a assessoria.