CARNAVAL 2025

Prefeitura amplia extensão da plataforma dos ambulantes no circuito Barra-Ondina

Montagem começou no último sábado (4)

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), anunciou que vai ampliar a extensão da plataforma dos ambulantes no circuito Barra-Ondina para o Carnaval 2025. A montagem começou no último sábado (4) e vai percorrer do Morro do Cristo até o Farol da Barra.