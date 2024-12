VEJA AGENDA DE VEVETA

Ivete Sangalo anuncia pipoca no último dia do Carnaval de Salvador em 2025

O desfile está na agenda de apresentações da cantora baiana, que também vai comandar o Bloco Coruja e se apresentar no Camarote Salvador no carnaval de 2025

Ivete Sangalo vai puxar um trio elétrico sem cordas, popularmente conhecido como pipoca, no último dia do Carnaval de Salvador, em 2025. O desfile está na agenda de apresentações da cantora baiana para o ano que vem e deve acontecer no dia 4 de março, terça-feira de folia.