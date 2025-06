EM POÇÕES

Mãe e filho de 10 meses morrem em acidente na BR-116, na Bahia

Condutor do veículo, pai do bebê e companheiro da mulher, resistiu aos ferimentos

Uma mulher e o filho de 10 meses morreram após uma carreta tombar na BR-116, no trecho de Poções, no sudoeste da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (20). As vítimas foram identificadas como Ianka Cerqueira Santana Souza, de 29 anos, e Kaleb Cerqueira Santos. >