PRIMEIRA SANTA BRASILEIRA

Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista

Nesta quarta-feira (13), comemora-se o Dia de Santa Dulce dos Pobres

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 21:42

Imagem de Santa Dulce é projetada no Cristo Redentor nesta quarta-feira (13) Crédito: Reprodução

O monumento ao Cristo Redentor recebeu uma projeção especial para celebrar o Dia de Santa Dulce dos Pobres, comemorado nesta quarta-feira (13). A ação é realizada em parceria entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador.

A homenagem foi reproduzida no telão da Festa de Santa Dulce dos Pobres, logo após a Missa Campal desta tarde, na Praça Irmã Dulce, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. A celebração reuniu, na capital baiana, milhares de fiéis, devotos e admiradores da vida e obra da primeira santa nascida no Brasil.

Na data litúrgica que celebra o Anjo Bom da Bahia, como era conhecida Santa Dulce, a programação começou com a Alvorada Festiva e teve missas ao longo do dia, além de quermesse e show com Padre Antônio Maria. Foi realizada a Procissão Luminosa, com saída do Santuário Santa Dulce dos Pobres. À noite, a cantora Fafá de Belém fará um show também na Praça Irmã Dulce.

A festa em honra à santa brasileira é promovida pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e da emissora católica de televisão Rede Vida.

Geminação

No próximo dia 13 de outubro, dentro da programação de aniversário dos 94 anos do Cristo Redentor, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor celebrará a Geminação com o Santuário Santa Dulce dos Pobres. Os santuários passarão a se conectar com parcerias nas áreas de Fé, Turismo, Cultura, Desenvolvimento Sustentável e Social.