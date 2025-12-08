Acesse sua conta
Confira a programação musical gratuita do Natal no Pelourinho

Sacadas Musicais foram inauguradas no domingo (7); veja ordem das apresentações nos próximos dias

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19:25

Pelourinho recebe decoração de Natal em Salvador
Pelourinho recebe decoração de Natal em Salvador Crédito: Bruno Concha Secom/PMS

As Sacadas Musicais deram início à programação no Natal Luz Salvador, no Pelourinho, no domingo (7). A abertura foi realizada no Casarão 17, no Terreiro de Jesus, e reuniu um grande público para assistir ao espetáculo conduzido pelo maestro Fred Dantas, que segue à frente das próximas apresentações.

O repertório inaugural, interpretado pelo Coral Música das Nascentes e pela Filarmônica Ambiental, uniu músicas tradicionais natalinas, como Noite Feliz, Jingle Bells e Deixei Meu Sapatinho, a cantos populares, peças instrumentais e trechos da Missa Ambiental, obra do próprio maestro. 

Depois da abertura, as Sacadas Musicais seguem na segunda (8) e terça-feira (9), às 18h, nas janelas do Museu da Misericórdia, na Praça da Sé. Nos próximas quarta (10), às 18h, e quinta-feira (11), às 18h30, o espetáculo ocupará as sacadas da Fundação Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho.

Nestes dias, o maestro Fred Dantas apresenta repertório que mistura cantigas de Natal, elementos do reisado rural baiano, clássicos da música popular brasileira e arranjos instrumentais que homenageiam a identidade cultural de Salvador, com a Filarmônica Ambiental fazendo a abertura e o encerramento de cada noite.

Nos dias 12 (sexta) e 13 (sábado), o maestro Keiller Rêgo assume a regência do Coral da Paz, com a Escola do Olodum, na Casa do Olodum, na Rua Gregório de Matos. O repertório reúne canções brasileiras, temas natalinos e obras que valorizam a força comunitária do bairro da Paz.

Programação das Sacadas Musicais 2025

08 e 09 de dezembro – Museu da Misericórdia (Praça da Sé) – 18h

10 e 11 de dezembro – Fundação Casa de Jorge Amado (Largo do Pelourinho) – 18h e 18h30, respectivamente

Coral Música das Nascentes & Filarmônica Ambiental — Regência e arranjos: Fred Dantas

12 e 13 de dezembro – Casa do Olodum – Rua Gregório de Matos – 18h30

Coral da Paz & Escolinha do Olodum — Regência: Keiller Rêgo | Direção musical: Geraldo Márquez | Violão: Pedro Moraes

