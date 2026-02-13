CRIME

Motociclista em fuga atropela guarda municipal no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Atropelamento foi registrado durante operação contra transporte irregular

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:55

Guarda foi ferido e encaminhado para a UPA dos Barris Crédito: Divulgação

Um motociclista foi detido após atropelar um guarda civil municipal enquanto tentava fugir de uma operação de fiscalização, em Salvador. O episódio foi registrado na noite de quinta-feira (12), abertura oficial do Carnaval, na Estação da Lapa.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador, uma operação de combate ao transporte irregular era realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) no local.

Durante a abordagem, o condutor de uma motocicleta tentou fugir da fiscalização, atropelando um guarda civil que participava da operação. Ele foi ferido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris. Não há informações sobre o estado de saúde do agente.