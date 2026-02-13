Acesse sua conta
Sequência de acidentes com ambulância deixa três mortos em estrada da Bahia

Caminhão envolvido na batida teria apresentado falha mecânica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:54

Acidente destruiu parte lateral da ambulância Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram após uma sequência de colisões envolvendo uma ambulância, um caminhão e uma caminhonete na madrugada desta sexta-feira (13), em São José da Vitória, no sul da Bahia. O caso foi registrado no km 545 da BR-101, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com informações da TV Santa Cruz, cinco pessoas estavam na ambulância, que trafegava em direção a Itabuna, quando foi atingida por um caminhão que vinha no sentido contrário. A suspeita inicial é que o caminhão tenha apresentado falha mecânica.

O motorista não conseguiu evitar a colisão frontal. Com o impacto, a lateral da ambulância ficou completamente destruída. O médico que acompanhava o transporte e um acompanhante do paciente morreram ainda no local. O motorista da ambulância, a enfermeira e o paciente sofreram ferimentos leves.

Minutos depois do primeiro acidente, após sair do veículo para pedir ajuda, a enfermeira foi atingida por uma caminhonete no acostamento da rodovia. A motorista da caminhonete teria se deparado com um carro de passeio na contramão e, para evitar a colisão, desviou para o acostamento e acabou atropelando a profissional.

A identidade das vítimas não foi divulgada até o momento. A ambulância envolvida pertence a uma empresa particular, mas realizava atendimento pelo Sistema Único de Saúde. O veículo havia saído de Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro, com destino ao Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus.

