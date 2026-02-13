BR-101

Sequência de acidentes com ambulância deixa três mortos em estrada da Bahia

Caminhão envolvido na batida teria apresentado falha mecânica

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:54

Acidente destruiu parte lateral da ambulância Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram após uma sequência de colisões envolvendo uma ambulância, um caminhão e uma caminhonete na madrugada desta sexta-feira (13), em São José da Vitória, no sul da Bahia. O caso foi registrado no km 545 da BR-101, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com informações da TV Santa Cruz, cinco pessoas estavam na ambulância, que trafegava em direção a Itabuna, quando foi atingida por um caminhão que vinha no sentido contrário. A suspeita inicial é que o caminhão tenha apresentado falha mecânica.

O motorista não conseguiu evitar a colisão frontal. Com o impacto, a lateral da ambulância ficou completamente destruída. O médico que acompanhava o transporte e um acompanhante do paciente morreram ainda no local. O motorista da ambulância, a enfermeira e o paciente sofreram ferimentos leves.

Minutos depois do primeiro acidente, após sair do veículo para pedir ajuda, a enfermeira foi atingida por uma caminhonete no acostamento da rodovia. A motorista da caminhonete teria se deparado com um carro de passeio na contramão e, para evitar a colisão, desviou para o acostamento e acabou atropelando a profissional.