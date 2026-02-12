CRIME

Auxiliar de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas de trabalho em hospital na Bahia

Suspeito foi preso em Amargosa

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:06

Auxiliar de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas de trabalho Crédito: Reprodução

Um homem de 69 anos foi preso sob suspeita de assediar sexualmente pacientes e funcionárias de um hospital municipal de Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá. Ele foi localizado na tarde da última terça-feira (10), em Amargosa, na mesma região do estado.



De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é funcionário da unidade e atua como auxiliar de enfermagem. As investigações tiveram início após pacientes e colegas prestarem depoimento, relatando terem sido importunadas pelo homem.

