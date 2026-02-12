Acesse sua conta
Auxiliar de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas de trabalho em hospital na Bahia

Suspeito foi preso em Amargosa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:06

Auxiliar de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas de trabalho
Auxiliar de enfermagem é preso por assediar pacientes e colegas de trabalho Crédito: Reprodução

Um homem de 69 anos foi preso sob suspeita de assediar sexualmente pacientes e funcionárias de um hospital municipal de Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá. Ele foi localizado na tarde da última terça-feira (10), em Amargosa, na mesma região do estado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é funcionário da unidade e atua como auxiliar de enfermagem. As investigações tiveram início após pacientes e colegas prestarem depoimento, relatando terem sido importunadas pelo homem.

Após as denúncias, a Justiça expediu um mandado de prisão, cumprido por equipes da Delegacia Territorial de Amargosa na terça-feira. O suspeito foi submetido aos exames de praxe e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

