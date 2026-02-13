POLÍCIA

Após meses foragida, mulher que matou dono de academia na Bahia é presa

Crime ocorreu dentro da casa da vítima, em Feira de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:55

Edmárcio foi morto dentro da própria casa Crédito: Reprodução

A mulher suspeita de matar o empresário Edmárcio Azevedo de Jesus, de 51 anos, foi presa na quarta-feira (11) após ser localizada por câmeras do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. A abordagem ocorreu em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ela estava foragida desde que teve a prisão preventiva determinada pela Vara do Júri de Feira de Santana. Após o alerta emitido pelo sistema, a suspeita foi interceptada por equipes policiais, detida e conduzida à sede da Polinter, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher é investigada pela morte do empresário, assassinado a tiros dentro da residência onde morava, no bairro Gabriela, em abril de 2025. A vítima era proprietária de uma academia na cidade e mantinha um relacionamento afetivo com a suspeita.

Edmárcio foi morto dentro da própria casa 1 de 3

Na quinta-feira (12), a mulher participou de audiência de custódia por videoconferência, realizada pela 2ª Vara das Garantias de Salvador. A Justiça decidiu manter a prisão preventiva por homicídio qualificado e rejeitou o pedido de substituição da prisão por domiciliar apresentado pela defesa.

Após a decisão judicial, a suspeita foi transferida para Feira de Santana e apresentada à Delegacia de Homicídios (DH) do município. Até o momento, não há informação sobre quando ela será encaminhada ao Conjunto Penal da cidade.

Edmárcio Azevedo de Jesus, conhecido como China, foi encontrado morto no dia 22 de abril de 2025, dentro da própria casa. O corpo foi localizado pela filha da vítima.