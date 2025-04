POLÍCIA

Mulher confessa ter matado dono de academia em Feira de Santana

Edmárcio Azevedo de Jesus foi encontrado morto pela filha dentro de casa

O crime aconteceu na última terça-feira (22), na rua Lucilândia, no bairro Gabriela. Edmárcio era dono de uma academia de musculação no mesmo bairro onde aconteceu o crime. A suspeita foi ouvida, liberada e diligências continuam sendo realizadas pela unidade especializada para apurar todas as circunstâncias do crime, segundo a Polícia Civil. >