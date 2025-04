SALVADOR

‘Ele achava que iam atacá-lo’, diz testemunha que ajudou estudante atropelado no Rio Vermelho

Diogo de Souza Andrade foi encontrado ferido por uma mulher, que preferiu não se identificar

Uma testemunha que ajudou Diogo Souza de Andrade, estudante baiano que foi encontrado morto pela família no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, contou que a vítima estava ferida. Até o momento, a Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O estudante foi atropelado no Rio Vermelho, na última quarta-feira (16). >

“(Ele) atravessou aquela rua ali, foi para o passeio, caiu. Ele estava se levantando, não conseguiu. E quando o Samu chegou, que o rapaz foi chamar ele, ele se assustou, ele segurou assim na blusa. Como que... Ele estava achando que iam atacar ele. Ele aí, fez assim com os braços, como quem diz, não me pegue, não me pegue”, disse a testemunha à TV Bahia. Ela contou que o estudante estava com os pés e joelhos ralados, além de um corte na cabeça. >