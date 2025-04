ESTAVA DESAPARECIDO

Polícia investiga morte de estudante atropelado no Rio Vermelho

Baiano morava na Austrália e estava visitando família

O corpo de Diogo Souza de Andrade, 35 anos, estudante baiano que estava desaparecido desde terça-feira (15), foi encontrado e reconhecido pela família no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. Ele morreu vítima de um atropelamento no bairro do Rio Vermelho, um dia após o sumiço. A Polícia Civil investiga o caso.>