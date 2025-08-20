Acesse sua conta
Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo

Corpo infantil preservado há 100 anos em Palermo atrai turistas e cientistas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:52

A “Bela Adormecida” italiana segue intacta um século após sua morte
A “Bela Adormecida” italiana segue intacta um século após sua morte Crédito: Reprodução/Youtube

O corpo de uma menina de apenas 2 anos permanece intacto há mais de 100 anos e continua a fascinar o mundo. Rosália Lombardo ficou conhecida como a “Bela Adormecida” das Catacumbas da Itália.

A menina morreu de pneumonia em 1920, mas sua aparência quase viva intriga até hoje. Muitos visitantes juram que seus olhos parecem piscar, criando um mistério em torno de sua preservação.

Rosália Lombardo - a Bela Adormecida italiana

Rosália Lombardo por Wikimedia Commons
A “Bela Adormecida” italiana segue intacta um século após sua morte por Reprodução/Youtube
Garota mumificada Rosália Lombardo há 95 anos parece que "abre os olhos" por Reprodução/Discovery News
1 de 3
Rosália Lombardo por Wikimedia Commons

A solução desse enigma foi revelada apenas décadas depois, quando as anotações do químico que a embalsamou vieram à tona.

A tentativa de um pai

Sem aceitar a perda da filha, Mario Lombardo procurou o químico Alfredo Salafia. O especialista criou uma fórmula inovadora que se mostrou capaz de deter o avanço natural da decomposição.

O segredo estava em uma combinação rara: glicerina, formalina, sais de zinco e ácido salicílico. Essa mistura garantiu a preservação dos tecidos e impediu que bactérias e fungos destruíssem o corpo.

Assim, Rosália foi levada para as Catacumbas dos Capuchinhos, em Palermo, onde permanece até hoje. Sua aparência delicada fez com que recebesse o apelido de “Bela Adormecida”.

O enigma dos olhos

A conservação perfeita despertou relatos de que a menina abria os olhos. Para alguns visitantes, parecia que Rosália ainda estava viva, o que aumentou o fascínio por sua história.

O curador Dario Piombino-Mascali esclareceu, em entrevista ao Gizmodo Internacional: “é uma ilusão de ótica produzida pela luz que filtra pelas janelas laterais”. O efeito varia conforme a posição do visitante e a intensidade da iluminação.

Esse detalhe alimentou lendas e boatos, mas também consolidou a fama de Rosália como um dos corpos mais impressionantemente preservados da história.

Ciência e mistério

O segredo de Salafia só foi descoberto após sua morte, quando notas pessoais detalharam a fórmula exata usada. A técnica, somada ao ambiente das catacumbas, garantiu uma preservação quase perfeita.

O clima seco e a aplicação de parafina no rosto da menina ajudaram a manter os traços delicados, dando a sensação de que ela apenas dorme há mais de um século.

Até hoje, Rosália Lombardo é vista como a múmia infantil mais preservada do mundo, atraindo cientistas, curiosos e devotos que buscam compreender esse mistério.

