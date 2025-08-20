FAMOSOS

Nora de Ratinho relembra diagnóstico do filho com hidrocefalia: 'Orgulho de quem ele é'

A psicóloga Bruna Massa, abriu o coração sobre a maternidade atípica, os desafios no casamento e o apoio da família diante da condição do primogênito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:56

Bruna Massa e seus dois filhos, Davi e Noah, netos de Ratinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A psicóloga Bruna Massa, de 32 anos, nora do apresentador Ratinho, relembrou um dos momentos mais difíceis de sua vida: o diagnóstico de hidrocefalia do filho Noah, hoje com 7 anos, fruto de seu casamento com Gabriel Massa, de 40.

“Foi como se o chão tivesse desaparecido. Lembro do silêncio, do medo e das perguntas que pareciam não ter resposta. Eu me perguntava: ‘será que ele vai viver?’; ‘será que vai sofrer?’. Era uma mistura de amor incondicional com a sensação de não ter nenhum controle sobre o que viria”, contou ela em entrevista à revista Quem.

Desde então, Bruna mergulhou no aprendizado da chamada maternidade atípica, vivida por mulheres que criam filhos com deficiência, transtornos ou condições que exigem cuidados especiais. Atualmente, ela também é mãe de Davi, de 2 anos.

Segundo ela, o que manteve a família firme foi a união com o marido. “Não havia espaço para culpas ou disputas. Estávamos no mesmo time. Criamos uma rotina de apoio mútuo: quando um desmoronava, o outro segurava. Avançamos um dia de cada vez. Não foi fácil, e ainda não é, mas fomos descobrindo a nossa forma de lidar com os desafios”.

O olhar da sociedade, muitas vezes marcado pela curiosidade, também se tornou parte da realidade da família. Bruna explica como reage a comentários e perguntas. “Procuro responder com naturalidade, porque acredito que informação diminui preconceito. Mas estabeleço limites, não é tudo que precisa ser explicado. Acima de tudo, ensino o Noah a ter orgulho de quem ele é”.

Netos de Ratinho 1 de 7

Bruna também reconhece que a condição do filho trouxe provas de fogo para seu relacionamento com Gabriel. “Tivemos momentos de desgaste, como qualquer casal que enfrenta grandes desafios. Mas também nos fortalecemos. Aprendemos a nos comunicar melhor, a respeitar nossos limites e a nos orgulhar um do outro. Hoje vejo o Gabriel não só como marido, mas como parceiro de batalha e pai admirável”.

A psicóloga destaca que a presença da família foi fundamental, incluindo o apresentador Ratinho, avô de Noah. “Nosso alicerce é a família. O Ratinho tem um amor imenso pelo Noah. Apesar da correria, toda semana ele dá um jeito de visitar o neto e passar um tempo com ele. Isso me deixa muito feliz, saber que meu filho é amado por todos”.

Com os anos, Bruna e Gabriel aprenderam a ressignificar a vida. “Cada conquista do Noah, por menor que pareça, é uma grande vitória. Nossa métrica mudou: só consideramos problemas o que realmente afeta a saúde dos nossos filhos. Aprendemos a nos reinventar, a ter paciência e a amar com mais presença. Isso nos transforma diariamente”.