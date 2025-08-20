Zulma inventa que está namorando Candinho no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00
O capítulo desta quarta (16) de Êta Mundo Melhor! promete movimentar a trama com separações, reencontros e muitas armações. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, vai colocar seus personagens em situações decisivas.
Entre os destaques, Celso corre para socorrer Estela e Anabela. Já Candinho aparece para prestigiar a apresentação de Dita no concurso de Rainha do Rádio, momento que promete abalar os corações. Enquanto isso, Cunegundes decide confrontar Quinzinho, deixando Francine ainda mais irritada com a situação.
Sabiá segue investigando o que realmente aconteceu na noite em que foi dopado, enquanto Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que, sem saída, pede ajuda a Ernesto.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Cunegundes toma uma decisão radical: garante que vai se separar de Quinzinho. Ao mesmo tempo, Dita e Candinho acabam se reaproximando, reacendendo sentimentos do passado. Mas a tranquilidade dura pouco, já que Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho, criando mais um clima de intriga na trama.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.