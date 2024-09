DO LIMÃO, UMA LIMONADA

Após cadeirada, Ratinho convida Marçal e Datena para duelo no SBT: 'Pode largar o pau'

Quem acordou na manhã desta segunda-feira (16) já conectado nas redes sociais, foi pego de surpresa com a agressão feita por Datena em Marçal, ambos candidatos à prefeitura de São Paulo. A situação aconteceu durante o debate que ocorreu neste domingo (15), no canal Cultura.

A cadeirada, no entanto, ficou entre os assuntos mais comentados na madrugada e, nesta segunda-feira, o apresentador Ratinho, do SBT, percebeu que a briga entre os candidatos do PRTB e PSDB poderia levar a conversa acalorada para o seu programa, conhecido por ter 'baixarias' em discussões.

"Eu quero aproveitar e convidar o Datena, convidar o Marçal: vai lá no meu programa. Lá eu deixo brigar, pode meter o braço um no outro. Aí fica bom. No debate, não deixam vocês brigarem à vontade, mas no meu programa, pode largar o pau, lá pode".