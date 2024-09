DESABAFO

Adriane Galisteu fala de doença autoimune: 'Devo ter perdido uns 60% da audição já'

Adriane Galisteu contou que foi diagnosticada com uma doença autoimune cujo principal sintoma é a perda de audição progressiva. A revelação aconteceu no podcast PodCringe. Segundo a apresentadora, a otosclerose é caracterizada por um crescimento anormal do tecido ósseo no ouvido.