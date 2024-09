TERROR NADA ASSUSTADOR

Halloween divertido da Disney tem reinado de bruxas, vilões e esqueletos; veja como é a festa

Famosa festa de Halloween Mickey’s Not-So-Scary Party é celebrada até outubro no Magic Kingdom Park, em Orlando, Flórida

Wladmir Pinheiro

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 05:00

Halloween divertido da Disney tem reinado de bruxas, vilões e esqueletos Crédito: Divulgação/Walt Disney World

Quando as princesas, os príncipes e os duendes vão dormir, os vilões do mundo Disney fazem a festa. Desde o início de agosto até 31 de outubro, o Magic Kingdom Park abre espaço para outro reinado, formado por bruxas, valentões, magos e esqueletos na tradicional festa de Halloween do Walt Disney World Resorts, a Mickey’s Not-So-Scary Party. Nessas noites, a magia do universo Disney mostra seu lado mais sombrio, mas nem por isso assustador.

A data celebra o tradicional Dia das Bruxas e entrou de vez para o calendário dos fissurados no mundo mágico da Disney, em Orlando, Flórida. Os ingressos para a Festa de Halloween Não Tão Assustadora do Mickey costumam esgotar rapidamente. Milhares de vídeos no TikTok dão a temperatura da festa em que os vilões são os principais anfitriões.

Visitantes ganham sacolas para recolher doces Crédito: Giovanni Campos/Acervo Pessoal

Ao chegar ao Magic Kingdom Park, os visitantes recebem sacolas temáticas para arrecadar doces distribuídos em vários pontos do espaço, no melhor estilo Doce ou Travessuras. É possível também comprar doces e bebidas temáticas servidas apenas nessa época do ano: baldes de pipoca com abóbora do Mickey, dedos doces de zumbi, sobremesas que lembram poções mágicas e outras tantas guloseimas.

Ao contrário da tradicional parada em que Mickey, Minnie, Donald e a turma desfilam em carros alegóricos pelo centro do parque, nas noites de Halloween quem ganha protagonismo são figuras como a pavorosa Úrsula, de A Pequena Sereia, as terríveis e belas Rainha Má e Malévola, o inescrupuloso Scar, de O Rei Leão, e a sempre charmosa e temível Cruella.

Os desfiles acontecem em dois horários, 20h15 e 23h15, para garantir que o visitante não perca as apresentações que contam com dançarinos habilidosos e muita música de grudar na cabeça.

Halloween divertido da Disney tem reinado de bruxas, vilões e esqueletos Crédito: Wladmir Pinheiro/CORREIO

Luzes e sombras no famoso castelo da Cinderela

O Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party começa 19h e vai até a meia-noite. Quem visita o Magic Kingdom Park nesses dias e não tem ingresso para a festa é convidado a sair mais cedo, antes do tradicional Happily Ever After, show de fogos de artifício e projeções de luz que acontece no castelo da Cinderela. O espetáculo de luz Disney’s Not-So-Spooky Spectacular nessa noite é todo dedicado aos vilões.

No show de projeção, Jack Skellington, de O Estranho Mundo de Jack, apresenta uma espécie de conto musical em que os personagens são levados para uma experiência arrepiante. Por 18 minutos, a história da Disney é celebrada com muitas luzes e cores através das suas figuras mais sombrias. O espetáculo é uma espécie de carta de amor aos vilões, e mostra como a Disney olha com muita ternura para esses antagonistas.

Esse é o único dia em que os adultos podem ir fantasiados ao parque. Fora dessas datas especiais do calendário, apenas as crianças têm autorização para visitar os parques vestindo fantasias. Nessa brincadeira, vale tudo e os grandões se aproveitam: tem marmanjo fantasiado de Mirabel Madrigal, do filme Encanto, familiares inteiros de peixinhos do Nemo, mãe e filha de Rainha Má e Branca de Neve, e tudo o que a imaginação permite nesse lugar onde a criatividade já costuma reinar.

Convidados podem se encontrar com figuras que só aparecem no Halloween da Disney Crédito: Giovanni Campos/Acervo Pessoal

O bancário Giovanni Campos, 26 anos, viajou com a irmã e os pais em agosto para conhecer o Halloween do parque e comprou uma fantasia de Jack Skellington nos Estados Unidos. Nem mesmo a chuva, que costuma ser comum de junho a agosto (dezembro, janeiro e fevereiro são mais secos, mas também mais frios) conseguiu desanimá-lo.

‘O parque fica um pouquinho mais dark, e o que mais me surpreendeu foi eles terem conseguido fazer essa transição de uma Disney totalmente alegre e feliz para uma Disney totalmente sombria sem perder sua essência, colocando todo o toque do Halloween com os vilões. Eles realmente conseguiram criar essa magia’, diz.

Ele aproveitou para tirar foto ao lado do próprio Jack e Sally Skellington, que não costumam ser vistos em dias normais. ‘O fato de ter vários personagens diferentes deixa muito no clima. Acho até que gostei mais da festa de Halloween do que de um dia normal de parque. Eu gostei mais do show de fogos e da projeção do castelo, não sei se porque estava mais emocionante por ser diferente, além da parada com os vilões andando’, vibra Giovanni.

A mudança no visual não fica apenas por conta dos personagens. Algumas atrações ganham uma apresentação especial, como a famosa montanha-russa Space Mountain, cuja fila aumenta nessa época por conta de um detalhe arrepiante. Spoiler: não espere conseguir ver muita coisa lá dentro! Xiu!

Nessa época, também, o parque parece ficar ainda mais musical. As temíveis e engraçadas Irmãs Sanderson, bruxas do clássico filme Abracadabra (1993), hipnotizam o público com uma versão ao vivo de I Put a Spell on You, popularizada por Nina Simone.

O show acontece em dois horários: 21h e 0h. Muitos visitantes deixam para assistir à última apresentação para acabar a noite em grande estilo. O show é divertido e te faz pensar se não é melhor entregar de vez as chaves do castelo da Cinderela para as verdadeiras donas da festa.

Uma atração todinha deles

Eles causam pesadelo e provocam arrepio, mas não é possível negar que os vilões marcam a história da Disney ao longo desses mais de 100 anos com muito terror e carisma. A invejosa Rainha Má é a primeira grande vilã desse universo e surge com o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões, primeiro longa-metragem de animação da Disney, de 1937. Em 1959, Cinderela catapulta ao estrelato da imaginação infantil a bruxa Malévola.

Tem coragem de tirar uma foto ao lado delas? É possível encontrá-las conversando lado a lado no famoso Hall das Princesas dos Contos de Fadas, onde a Branca de Neve e a Cinderela perdem o posto, e as duas malvadas fazem charme para quem quer ter a honra de aparecer ao lado delas.

Convidados podem se encontrar com figuras que só aparecem no Halloween da Disney Crédito: Wladmir Pinheiro/CORREIO

Cruella De Vil, a vilã de 101 Dálmatas (1961), eterna inimiga dos cachorrinhos e que não perde o estilo enquanto faz suas maldades, também dá o ar da graça, cheia de pose. As crianças vibram. Perto dela, o narcisista Gaston, o antagonista de A Bela e A Fera (1991), que é considerado o primeiro vilão do sexo masculino da Disney, aparece forte, arrogante e convencido.

A popularidade dos vilões é tão grande que a Disney prepara o lançamento de um parque temático só para eles, o Villains Land. A novidade foi anunciada em agosto por Josh D’Amaro, presidente da Disney Experiences, na D23 Expo, encontro voltado para os fãs. O Villains Land deve ficar no Magic Kingdom, no que é o esperado como a maior expansão no parque. O novo espaço deve abrigar lojas, área de restaurantes e duas grandes atrações de tirar o fôlego.

“Em termos de ampliação, essa é a maior da história do parque. Nós vamos ter uma área dedicada a carros, uma que vai abrigar uma atração de Indiana Jones, uma dedicada a Encanto, e uma nova área tematizada com muito ar de mistério, que vai ser o espaço dedicado aos vilões. Ainda não decidimos todos os detalhes, mas vamos começar a construir em 2025. Será completamente nova”, diz Cinthia Douglas, diretora de marketing e vendas para os Destinos Disney na América Latina.

O Brasil receberá pela primeira vez uma edição da D23, que faz referência ao ano de fundação da empresa, em 1923, por Walt Disney. O evento será em São Paulo, de 8 a 10 de novembro. ‘A Disney sempre foi uma viagem de experiência. O Brasil, na minha opinião, tem a maior afinidade com a Disney do que qualquer outro país. E esse amor é a razão pela qual recebemos tantos brasileiros a cada ano’, arremata Cinthia.

Onde se hospedar

Quem tem ingresso para o Halloween pode entrar no parque a partir das 16h. Nesses casos, estar hospedado em um dos hotéis do complexo Walt Disney Resorts é uma vantagem pela facilidade de se deslocar entre os parques, além de poder se divertir por meia hora antes da abertura oficial das atrações.

O Disney's Grand Floridian Resort & Spa, talvez o mais icônico entre os hotéis do complexo, fica ao lado do Magic Kingdom Park. O hotel tem estilo vitoriano e é um dos mais sofisticados.

Os quartos são bastante amplos, novos e foram recentemente reformados. Além de spa e academia, o hotel tem piscinas e atrações aquáticas para entreter as crianças.

O hotel conta ainda com variada rede de restaurantes, que atendem desde o café da manhã até o jantar, e inclui o Victoria & Albert's, com uma estrela Michelin. Os quartos custam a partir de U$ 800 (R$ 4.589,71) nessa época do ano.

Entre as vantagens de se hospedar nele está a facilidade de acesso ao Magic Kingdom por barco, por Monorail (trem que liga os parques aos hotéis do complexo) ou em caminhada de 10 minutos. Tão perto que é possível assistir à tradicional queima de fogos do píer do hotel.

Como viajar para a Disney

A Azul opera voos que ligam o Brasil ao Walt Disney World Resorts através de duas cidades, Fort Lauderdale e Orlando, ambas na Flórida. Os voos da Azul até Orlando partem dos aeroportos de Viracopos, em Campinas; Confins, em Belo Horizonte; e Recife. Ida e volta custa a partir de R$ 2.960.

Além disso, a Azul conta com a Frota Mais Mágica do Mundo, que são 5 aeronaves temáticas (Mickey, Minnie, Donald, Margarida e Pateta), que voam pelo Brasil espalhando a magia Disney.

‘A Azul traz os personagens mais queridos para encantar e oferecer uma experiência diferente’, diz Tariana Cruz, gerente de marketing da companhia aérea.

Como comprar ingressos

Os ingresso para o Halloween custam de US$ 119 a US$ $199 (R$ 669 e R$1.119) por pessoa, além dos impostos.

A Azul Viagens vende ingressos para todos os parques da Disney. Os ingressos para 1 dia custam a partir de R$ 1.014,77 e para quatro dias de parque, R$ 3.532,09.