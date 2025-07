ALÔ ALÔ

Antigo Convento das Mercês recebe edição 2025 da CASACOR Bahia

O evento deste ano ocupa mais um prédio icônico da capital baiana: o antigo convento Nossa Senhora das Mercês

“Eu recebi isso como um presente de Deus. Eu entrei aqui e falei, tem que ser aqui”, disse Magali Santana, diretora da mostra, sobre a escolha do local. “A gente preservou tudo que podia preservar, do que era aqui o prédio, entrando com uma contemporaneidade, com a criatividade de todos os arquitetos de 43 ambientes”, completou.>