AUTOS

Vendas de carros na Bahia crescem quase 17% no primeiro semestre

Crescimento estadual foi três vezes superior à média nacional do período

Em todo o país, entre janeiro e junho, foram emplacados 1.131.269 novos carros, picapes e vans. Esse resultado corresponde a alta de 5,05% na comparação com o primeiro semestre do ano passado.

No último mês, cinco picapes ficaram entre os dez modelos zero-quilômetro mais emplacados no estado. A liderança também ficou com um utilitário com caçamba, a Fiat Strada, com 539 emplacamentos. Na segunda posição, um SUV, o Hyundai Creta, que teve 412 veículos licenciados no último mês.