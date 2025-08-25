COLUNA BRUNO WENDEL

Pediu a cabeça da ‘Diaba’, assassinato de médico e ‘boca-de-fumo' no Dique

Bruno Wendel

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 05:00

Traficante determinou a morte de ‘Diaba Loira’

Tiros na cabeça e tórax, cabelo raspado e corpo ‘desovado’. O fim de Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’, a linha de frente da artilharia do Terceiro Comando Puro (TCP), tem um nome: Edgar Alves de Andrade, de 54, o ‘Doca’ ou ‘Urso’.

O líder do Comando Vermelho (CV) no Morro do São Simão, na Baixada Fluminense e da região da Vila Cruzeiro, pediu a ‘cabeça’ de ‘Diaba’, assim que ela desertou da organização. Isso foi considerado uma traição, seguida de ameaça, uma vez que a faccionada detinha informações privilegiadas do CV.

O aviso de que ela estaria na mira teria vindo após um confronto ocorrido entre as duas facções na madrugada do dia 10 de julho deste ano, na comunidade do Bateau Mouche, na zona oeste do Rio.

'Diaba Loira' é morta após tiroteio entre TCP e CV Crédito: Redes sociais

‘Urso’ e os assassinos de médico baiano

'Urso' é apontado como o mandante da execução dos próprios comparsas, que seriam responsáveis pela morte do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida, juntamente com outros dois colegas de profissão, em um quiosque na praia do Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro de 2023.

Na ocasião, as investigações apontaram que os suspeitos confundiram as vítimas com milicianos. Então, o traficante não perdoou: os corpos foram ‘desovados’ em um carro na Zona Oeste. Ele também tem prisão decretada no caso que envolveu os três meninos que desapareceram em Belford Roxo – o traficante teria ordenado a execução daqueles que mataram as crianças.

Em 2021, ele tentou sequestrar um piloto de helicóptero da polícia para resgatar presos e foi alvo de uma operação que resultou na morte de mais de 20 pessoas na Vila Cruzeiro, em 2022.

Médico Perseu Ribeiro Crédito: Reprodução

'Boca-de-fumo' no Dique

Um dos cartões postais de Salvador, o Dique do Tororó voltou a ser uma “boca-de-fumo" ao ar livre! Segundo moradores, o Bonde do Maluco (BDM) ocupou a área reservada à roda de capoeira em frente a uma rede de fastfood, antes usada pelo Comando Vermelho (CV).

Tudo começa a partir das 17h, quando o comércio é realizado atrás por detrás das árvores até umas 20h.

O fluxo é retomado a partir das 21h e segue pela madrugada.