Salvador, Camaçari e Feira de Santana são as cidades com mais casos de feminicídio no estado

Capital baiana lidera lista com sete casos registrados até julho

Larissa Almeida

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:00

Catarine de Souza Cerqueira, Paula Cristina Sampaio e Maria Cláudia da Conceição foram vítimas de feminicídio em Savador, Camaçari e Feira de Santana em 2025 Crédito: Reprodução

Salvador, Camaçari e Feira de Santana foram as cidades que mais registraram casos de feminicídio na Bahia em 2025. Segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), pasta vinculada ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, a capital baiana lidera a lista por ter sido palco de sete das 57 mortes de mulheres que foram alvos de feminicidas de janeiro a julho deste ano.

Um dos casos mais emblemáticos ocorrido em Salvador foi a morte de Catarine de Souza Cerqueira, de 27 anos, que foi assassinada na frente dos filhos de 3 e 7 anos pelo ex-companheiro, identificado como Paulo Sérgio Santos Cerqueira. Ele não aceitava o fim do relacionamento e a matou no dia em que ela ia se divorciar. O caso aconteceu em São João do Cabrito, no Subúrbio de Salvador.

Outro caso marcante ocorreu com Jaqueline Viana Moura, que foi encontrada morta com sinais de estrangulamento na Rua da Resistência, no Bairro da Paz, em Salvador, no dia 16 de abril. A suspeita é o que namorado tenha cometido o crime. Ele foi espancado pela população, socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

Em Camaçari e Feira de Santana, o Sinesp registrou a morte de três mulheres por feminicídio em cada município neste ano. Na cidade situada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Kelly Silva Jesus, de 35 anos, foi morta a golpes de machado pelo companheiro em Barra do Pojuca, no dia 16 de julho. O caso está sendo investigado como feminicídio.

Também em Camaçari, o Instituto Fogo Cruzado identificou dois casos de feminicídio ocorridos com o uso de arma de fogo. Uma dessas vítimas foi Maria Cláudia da Conceição, morta a tiros na Rua Franscisco Dumont, no Parque Verde, em Camaçari. No dia 26 de maio, ex-companheiro, Ladislau de Jesus Conceição, atirou contra ela na via pública.

Menos de um mês antes do crime, a Justiça baiana havia emitido uma medida protetiva contra Ladislau. De acordo com o processo, ele havia sido preso em flagrante por ameaçar Maria Cláudia de morte por não aceitar o fim do relacionamento entre eles.