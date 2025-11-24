Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carros e motos por até R$ 5 mil: leilão público abre visitação de lotes

Um dos destaques deste leilão são os veículos, que totalizam 132 unidades

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:49

Leilão público
Leilão público Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira (24), os interessados em adquirir bens públicos do Leilão Eletrônico 05/2025 poderá fazer visitação dos objetos. O certame terá 180 lotes, compostos por itens como veículos, materiais eletrônicos, móveis de escritório, artigos de informática, além de trilhos ferroviários. O valor total dos bens foi avaliado em R$ 4,2 milhões. Há peças como motos e carros no valor de R$ 5 mil.

Os bens estão disponíveis para visitação até o dia 5 de dezembro em Salvador, Vitória da Conquista, no sudoeste, Barreiras, no oeste, Ilhéus, no sul, e Amélia Rodrigues, no centro-norte da Bahia. A visitação é permitida apenas em dias úteis, nos horários estabelecidos no edital e mediante agendamento prévio pelo e-mail comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelos telefones (71) 98183-4104 e (71) 3117-8613.

Confira algumas das opções disponíveis no leilão

Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação
1 de 13
Confira algumas das opções disponíveis no leilão por Divulgação

Um dos destaques deste leilão são os veículos, que totalizam 132 unidades, distribuídos entre carros, motos, caminhão, caminhonetes e até um trator. 

O leilão será realizado no dia 10 de dezembro, por meio do site do leiloeiro escolhido para o certame. Para participar, os interessados devem realizar o credenciamento no site do leiloeiro e realizar propostas antecipadamente no ambiente virtual. De acordo com a Secretaria da Administração (Saeb), organizadora do leilão, os bens serão arrematados pelo maior lance ofertado, mas não há prejuízo dos lances posteriormente ofertados, no dia e horário marcados para o início do certame.

O pagamento dos bens adquiridos deve ser realizado à vista, por pix, boleto, depósito ou transferência bancária. Também devem pagar ao leiloeiro, a título de comissão, 5% sobre o valor da arrematação.

As informações sobre o Leilão no Edital 05/2025, disponível no portal ComprasNet.BA e no site do leiloeiro oficial.

Mais recentes

Imagem - Fazer xixi sentado é melhor para a saúde masculina e o convívio familiar

Fazer xixi sentado é melhor para a saúde masculina e o convívio familiar
Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
Imagem - Feira de moda reúne mais de 50 expositores e abre nesta terça (25); veja a programação

Feira de moda reúne mais de 50 expositores e abre nesta terça (25); veja a programação

MAIS LIDAS

Imagem - Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'
01

Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
02

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
04

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato