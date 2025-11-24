BARGANHA

Carros e motos por até R$ 5 mil: leilão público abre visitação de lotes

Um dos destaques deste leilão são os veículos, que totalizam 132 unidades

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:49

Leilão público Crédito: Divulgação

A partir desta segunda-feira (24), os interessados em adquirir bens públicos do Leilão Eletrônico 05/2025 poderá fazer visitação dos objetos. O certame terá 180 lotes, compostos por itens como veículos, materiais eletrônicos, móveis de escritório, artigos de informática, além de trilhos ferroviários. O valor total dos bens foi avaliado em R$ 4,2 milhões. Há peças como motos e carros no valor de R$ 5 mil.

Os bens estão disponíveis para visitação até o dia 5 de dezembro em Salvador, Vitória da Conquista, no sudoeste, Barreiras, no oeste, Ilhéus, no sul, e Amélia Rodrigues, no centro-norte da Bahia. A visitação é permitida apenas em dias úteis, nos horários estabelecidos no edital e mediante agendamento prévio pelo e-mail comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelos telefones (71) 98183-4104 e (71) 3117-8613.

Um dos destaques deste leilão são os veículos, que totalizam 132 unidades, distribuídos entre carros, motos, caminhão, caminhonetes e até um trator.

O leilão será realizado no dia 10 de dezembro, por meio do site do leiloeiro escolhido para o certame. Para participar, os interessados devem realizar o credenciamento no site do leiloeiro e realizar propostas antecipadamente no ambiente virtual. De acordo com a Secretaria da Administração (Saeb), organizadora do leilão, os bens serão arrematados pelo maior lance ofertado, mas não há prejuízo dos lances posteriormente ofertados, no dia e horário marcados para o início do certame.

O pagamento dos bens adquiridos deve ser realizado à vista, por pix, boleto, depósito ou transferência bancária. Também devem pagar ao leiloeiro, a título de comissão, 5% sobre o valor da arrematação.