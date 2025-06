AUTOS

Híbrido pioneiro, Toyota Prius está mais potente e tem tração nas quatro rodas

Além disso, o veículo se destaca pela nova estética e economia de combustível

Antônio Meira Jr.

De Miami, Estados Unidos Publicado em 27 de junho de 2025 às 14:00

Lançado em 1997, o Toyota Prius foi o primeiro carro híbrido produzido em série no mundo Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

Em 2013, enquanto a eletrificação não era tão difundida, a Toyota lançou o Prius no mercado brasileiro. Na época, o carro estava em sua terceira geração e fez sucesso pela eficiência energética. Três anos depois, foi lançada a quarta geração no país, que ficou disponível até 2021.>

O Prius não apenas trouxe a tecnologia híbrida para o Brasil, mas também inovou ao introduzir uma combinação inédita desse sistema com etanol, expandindo o uso além da gasolina, como era tradicional. Assim, o Toyota Prius se tornou o pioneiro como híbrido flex no mercado, uma solução que agora também está presente nos modelos Corolla e Corolla Cross, com planos para ser aplicada no Yaris Cross, o novo SUV da empresa previsto para lançamento no segundo semestre.>

No entanto, apesar de apresentar soluções inovadoras, o Prius tinha um visual excêntrico, o que foi resolvido recentemente com o lançamento da quinta geração. O carro mudou tanto que atraiu olhares curiosos até mesmo nos Estados Unidos, onde avaliei a versão XLE com o pacote Nightshade na cor Karashi, que remete a um condimento japonês similar à mostarda.>

Além das belas linhas, o Prius estava equipado com teto solar duplo e rodas escurecidas de 19 polegadas, o que deixou o carro com aspecto bastante esportivo. O interior também mudou completamente: a central multimídia tem 12,3 polegadas e o quadro de instrumentos é digital, com tela de 8 polegadas. Esse último equipamento foi deslocado para a frente, o que facilita a visualização das informações e dispensa o uso de um head-up display.>

A Toyota também introduziu no veículo diversas soluções de auxílio à condução, utilizando câmeras e radares. Graças ao aprimoramento desses equipamentos, o Prius entrega, entre outros recursos, sistema de frenagem autônoma de emergência muito bem calibrado, que detecta desde pedestres até bicicletas e outros veículos. >

NOVA PROPULSÃO>

Sob a carroceria, foi instalado o Sistema Híbrido Toyota de quinta geração (THS 5) que utiliza dois motores-geradores, por meio de uma transmissão planetária continuamente variável (CVT). O motor a combustão de 2 litros aspirado, trabalhando em conjunto com o motor elétrico maior (MG2), garante um desempenho responsivo, enquanto uma eficiência energética exemplar é alcançada usando ambos os motores elétricos (MG1 e MG2) para carregar uma bateria de íons de lítio. >

Esse conjunto entrega 194 cv de potência combinada líquida nos modelos equipados com tração dianteira e até 196 cv de potência combinada líquida nos modelos equipados com tração integral eletrônica sob demanda (AWD). >

O sistema híbrido oferece ótima economia de combustível, com uma classificação estimada pela aferição oficial nos EUA de até 24,2 km/l em ciclo combinado entre estradas e cidade. Com o sistema e-AWD, como na unidade avaliada, o consumo no ciclo misto alcança 22,9 km/l.>

Para melhorar a aderência, a engenharia criou um sistema AWD-e, que utiliza um motor elétrico traseiro para fornecer tração nas rodas de trás, que atua sob demanda, sem a necessidade de uma ligação mecânica entre os eixos. Esse recurso melhorou inclusive a aceleração de zero a 100 km/h, feita em apenas 7 segundos.>

Com tração integral, o Prius pode acelerar de zero a 100 km/h em apenas 7 segundos Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

PRONTO PARA VOLTAR>

Desde a chegada do Prius, a Toyota já comercializou mais de 110 mil veículos híbridos no Brasil, desses mais de 95 mil são híbridos flex. Com o sucesso do Corolla e do Corolla Cross híbridos, o Prius evoluiu bastante e seria um ótimo reforço ao portfólio da Toyota no Brasil. >