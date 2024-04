AUTOS

Corolla Cross: Toyota faz pequenas intervenções estéticas e agrega comodidades ao SUV

Uma das novidades da linha 2025 é a introdução do freio de estacionamento eletrônico. Veja também avaliação em vídeo

Antônio Meira Jr.

Publicado em 26 de abril de 2024 às 14:30

Na estética, a grande novidade do SUV é a grade dianteira inspirada em veículos elétricos Crédito: Divulgação

A reputação da Toyota é um dos fatores mais ponderados pelo consumidor na escolha de um veículo da marca. Inclusive, seus modelos herdam essa característica. Isso pode ser observado muito bem no Corolla Cross, SUV que a empresa lançou em 2021 no Brasil. Além de ser um Toyota, ele se apropriou da boa imagem do Corolla.

Foi uma bela estratégia do fabricante japonês, que aproveitou o respaldo do sedã - categoria que está em queda em diversos mercados - em um modelo recém lançado. Nestes quatro anos, o Corolla Cross apresentou bons resultados, travando uma disputa acirrada com o Jeep Compass e superando o seu irmão com carroceria de três volumes em vendas.

Nos últimos meses, a concorrência foi ampliada com a chegada de novos rivais, e a Toyota corrigiu alguns pontos do seu veículo. O principal deles é o freio de estacionamento. Enquanto o Compass e o Volkswagen Taos, outro concorrente, dispunham de um sistema eletrônico, o Corolla Cross oferecia um defasado acionador por pedal.

O fabricante japonês implementou o acionamento elétrico em todas as versões e agregou a opção de abertura elétrica da tampa do porta-malas em três das seis opções do SUV. Outra novidade interna é o quadro de instrumentos totalmente digital, que está presente em todas as configurações. Em cinco delas com 12,3 polegadas, na opção de entrada (XR) tem sete polegadas.

Por fora, ajustes pontuais: nova grade dianteira (com exceção da versão esportiva GR-S, que não mudou), novos faróis em LED e um rearranjo interno das lanternas traseiras, que passaram a ser de LED. É o famoso facelift de metade de ciclo, que deverá aumentar a competitividade do veículo.

MECÂNICA MANTIDA

A suspensão traseira é um dos pontos que difere o veículo comercializado aqui do modelo que é oferecido nos Estados Unidos. Enquanto lá a empresa oferece um conjunto independente, no Corolla Cross produzido em Sorocaba, interior de São Paulo, é aplicado um eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.

As motorizações também foram mantidas: 1.8 litro associado a um elétrico e 2 litros aspirado, ambos flex. O propulsor 1.8 tem ciclo Atkinson, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol e 98 cv quando abastecido com gasolina, com 14,5 kgfm de torque, com etanol ou gasolina. Esse motor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque. A potência combinada, que não é a soma direta, é de apenas 122 cv.

Toyota Corolla Cross 2025 1 de 4

As versões equipadas com o motor 2 litros, que entregam 169 cv de potência com gasolina e 6 cv a mais quando o motorista opta por usar apenas etanol. Com qualquer combustível, o torque é de 20,8 kgfm. O motor 1.8 é associado com uma transmissão Hybrid Transaxle e o 2.0, a uma transmissão Direct Shift, ambas estilo CVT. No caso do modelo a combustão, é possível simular dez velocidades no modo sequencial.

De acordo com o Inmetro, o Corolla Cross híbrido é capaz de fazer (em km/l) 17,7 na cidade e 14,6 na estrada quando abastecido com gasolina. Com etanol, o modelo roda 12,5 na cidade e 10,1 na estrada. O motor 2 litros faz, com gasolina, 11,6 na cidade e 13,3 na estrada. Com etanol, são 8,2 na cidade e 9,3 na estrada.

Se você pretende utilizar o veículo em trechos urbanos, o híbrido é uma boa opção. Caso viaje muito ou pretenda blindar, a versão a combustão é uma pedida melhor.

TABELA DE PREÇOS

A Toyota não alterou os preços das duas versões híbridas: XRV (R$ 202.690) e XRX (R$ 210.990) - modelo das fotos que ilustram essa página. As opções a combustão tiveram os preços elevados em até R$ 2.400, no caso da versão mais acessível (XR), que custa R$ 164.990 na linha 2025. A lista segue com XRE (R$ 178.590), XRX (R$ 191.790) e GR-Sport (R$ 197.790).

Não existem equipamentos opcionais e, para qualquer versão, é cobrado mais R$ 2.020 para pintura metálica e R$ 2.330 para pintura perolizada.

A abertura e fechamento elétrico do bagageiro está presente nas opções XRX e GR-S Crédito: Divulgação

RECEITA DE SUCESSO

Com mais de 230 mil unidades produzidas no Brasil, o Corolla Cross é um grande sucesso no mercado brasileiro e nos 22 países da América Latina e Caribe onde é comercializado. No ano passado, se destacou como o carro mais exportado, de todas as categorias, e o eletrificado mais vendido do país.

Atualmente, Toyota e Lexus, sua divisão de veículos premium, respondem por cerca de 40% dos modelos eletrificados em circulação no país.