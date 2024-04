AUTOS

Xiaomi deixa Apple e Sony para trás e lança seu primeiro carro

Conheça o sedã elétrico da empresa que foi fundada em 2010, e ganhou fama com seus smartphones

Antônio Meira Jr.

Publicado em 21 de abril de 2024 às 12:00

O veículo elétrico é produzido na China e entrega 645 cv de potência Crédito: Divulgação

As gigantes da tecnologia Apple e a Sony ventilam o lançamento de um carro. A empresa japonesa até exibiu publicamente um modelo conceitual, mas foi a chinesa Xiaomi que saiu na frente e já está comercializando seu automóvel. Fundada em 2010, a empresa de tecnologias que ganhou popularidade com seus smartphones começou recentemente comercializar o SU7, um sedã.

O veículo tem um motor elétrico, que entrega 645 cv de potência, e acelera de zero a 100 km/h em 3,9 segundos. A velocidade máxima é de 265 km/h. O SU7 tem uma autonomia de até 640 quilômetros com uma única carga e vem equipado com o sistema operacional HyperOS, o mesmo utilizado nos smartphones da Xiaomi.

O sedã elétrico tem um interior futurista e concorre com o Tesla Model 3 Crédito: Divulgação

O carro também possui recursos de direção autônoma e conectividade avançada. O preço inicial é de 215.900 yuans na versão de entrada, equivalente a R$ 156.320. Em seguida, vem a intermediária, por 245.900 yuans, aproximadamente R$ 178 mil e, por fim, a configuração topo de linha, disponível por 299 mil yuans, cerca de R$ 216.500.

REVIRAVOLTAS DO XIAOMI CAR



A Xiaomi lançou o carro na China e teve 90 mil pedidos em apenas 24 horas. Entretanto, de acordo com a imprensa local, cerca de 55% das vendas foram canceladas. A explicação é a demora na entrega, que chegaria a 31 semanas. De acordo com o site Car News China, a empresa produz apenas 300 carros diariamente, longe de atingir a meta anual de 150 mil unidades.

Depois do SU7, o fabricante chinês que lançar um SUV até o final do ano Crédito: Divulgação

JEEP, GARANTIA DE CINCO ANOS

A Jeep ampliou a garantia do Commander, do Compass e do Renegade de três para cinco anos. E a decisão não é válida apenas para veículos zero-quilômetro, é retroativa. Ou seja, quem comprou o veículo de meados de 2021 (MY 2022) para cá será beneficiado. No entanto, muitos proprietários já haviam adquirido a garantia extra de um ou dois anos pagando a mais.

Questionada, a empresa respondeu: “O cliente, que assim desejar, terá a possibilidade de solicitar o cancelamento da extensão de garantia adquirida anteriormente à ação de Garantia Ampliada Jeep, sendo ressarcido os valores referentes ao período não utilizado da extensão e descontados os impostos aplicáveis”.

COMPASS GANHA OPÇÃO BLINDADA

O mercado brasileiro é o que mais blinda veículos no mundo. Só ano passado, 30 mil unidades receberam proteção balística, crescimento de 20% na comparação com 2022. Entre os modelos mais blindados, o Compass se destacou. Por isso, a Jeep fez uma parceria com a Hi-Tech, baseada em São Paulo. O processo de blindagem nível lll-A foi certificado de maneira que a blindagem não interfira nas características funcionais do produto. Dessa forma, a garantia é mantida e o cliente também pode financiar o serviço em conjunto com o veículo.

MITSUBISHI RETORNA À STOCK CAR

A Mitsubishi voltará a participar da Stock Car a partir do ano que vem. A empresa será a terceira montadora a estar no grid da maior categoria do automobilismo nacional, ao lado de Chevrolet e Toyota. O retorno da Mitsubishi só será possível graças à troca de carroceria da Stock Car. No ano que vem, a categoria substituirá os sedãs pelos SUVs, acabando com uma tradição de décadas nas pistas. Assim, até então, estão confirmados o Chevrolet Tracker, o Mitsubishi Eclipse Cross e o Toyota Corolla Cross.

Depois de 16 anos, a Mitsubishi retorna à Stock com o Eclipse Cross Crédito: Divulgação

VENDAS GLOBAIS DE AUTOMÓVEIS