AUTOS

Enfim, Fiat lança picape média no Brasil. Veja os preços da Titano

Utilitário tem três versões e estreia na categoria que é dominada pela Toyota Hilux

Publicado em 17 de março de 2024 às 11:00

Oriunda de um projeto com a chinesa Changan, a Fiat Titano é montada pela Nordex no Uruguai Crédito: Divulgação

Graças ao bom desempenho de vendas da Toro, e sobretudo da Strada, a Fiat conquistou 43% do mercado de picapes ano passado. No entanto, a empresa ainda não competia em um dos subsegmentos mais rentáveis entre os utilitários com caçamba, o das médias - que é liderado pela Toyota, com a Hilux.

Finalmente, o fabricante italiano tem um produto na categoria com a estreia da Titano, que chega às 520 concessionárias da Fiat em três versões: Endurance (R$ 219.990), Volcano (R$ 239.990) e Ranch (R$ 259.990). Todas possuem tração traseira, com opção de 4x4, e utilizam o mesmo motor 2.2 litros turbodiesel. São 180 cv de potência aos 3.750 rpm e 40,8 kgfm de torque aos 2 mil giros. A transmissão é sempre de seis velocidades, manual na Endurance e automática nas demais versões.

O utilitário será comercializado apenas com cabine dupla, sempre com seis airbags Crédito: Divulgação

Montada no Uruguai, a Titano tem cinco anos de garantia, como já acontece com Ford Ranger, Mitsubishi L200 e Toyota Hilux. A Nissan Frontier conta com seis anos de cobertura, a Chevrolet S10 e a Volkswagen Amarok, com apenas 36 meses.

São três versões, sempre com capacidade para 1.020 kg Crédito: Divulgação

RS6 ESTÁ DE VOLTA AO BRASIL

A Audi, que está completando 30 anos de operação no país, confirmou o retorno da RS6 Avant. A station wagon esportiva é equipada com um motor V8 de 4 litros com dois turbos, que ficaram maiores e receberam aumento na pressão máxima. Dessa forma, a potência passou de 600 cv para 630 cv e o torque, de 81,5 kgfm para 86,6 kgfm.

Esse conjunto permite ao superesportivo acelerar de 0 a 100 km/h em somente 3,4 segundos - 0,2s mais rápido do que o modelo anterior. Já o 0 a 200 km/h é feito em 11,7 segundos. A velocidade máxima é de 280 km/h. Além disso, há um novo sistema de exaustão para intensificar a experiência sonora. É um veículo para poucos, custa a partir de R$ 1.213.990.

Com 630 cv de potência, o esportivo chega aos 280 km/h Crédito: Divulgação

VOLVO RENOMEIA SEUS VEÍCULOS

A Volvo Cars, que planejar ser um fabricante de veículos 100% elétricos até 2030, está simplificando e padronizando os nomes de seus modelos elétricos. Dessa forma, o XC40 Recharge e o C40 Recharge passam a se chamar EX40 e EC40, respectivamente, para a linha 2025. A nova nomenclatura segue a padronização de outros modelos elétricos: o EX30, programado para estrear em maio, e o EX90, previsto para o final do ano.

De acordo com a empresa sueca, ano passado, os carros totalmente elétricos representaram 16% do volume de vendas global, um crescimento de mais de 70% comparado com 2022. No Brasil, 50% de vendas foram de veículos elétricos e o país se tornou a primeira filial a atingir essa marca. A atualização também inclui a remoção do emblema Recharge de modelos híbridos plug-in, que agora são indicados pelo sufixo T6 ou T8, indicando diferentes níveis de potência.

Na linha 2025, os veículos da Volvo terão as nomenclaturas ajustadas Crédito: Divulgação

GWM APOSTA EM CRESCIMENTO

A GWM Brasil prevê comercializar 31 mil veículos no mercado nacional neste ano. Se conseguir atingir a meta, será um volume 170% superior às vendas do ano passado (a partir de maio), que foram de 11.479 unidades. Para acompanhar este aumento, o número de concessionárias também irá crescer, passando dos 70 pontos em 2023 – entre concessionárias plenas e lojas em shoppings – para mais de 120, o que representa um aumento da rede autorizada de 70% em um ano.

“E dentro desse plano de crescimento, é importante investir não só nos mercados mais consolidados em veículos eletrificados, mas em todo território brasileiro, especialmente no Nordeste, que tem um potencial incrível, pois é uma região reconhecida pela geração crescente de energia limpa, como solar e eólica”, diz Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais.

A GWM atua com dois modelos no país, um SUV e um hatch Crédito: Divulgação

NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO

No entanto, a GWM não revelou quais serão as próximas cidades na Bahia que vão contar com concessionárias da marca. Atualmente, existem representações apenas em Salvador e Feira de Santana. Como deverá comercializar uma picape média da linha Poer, a empresa terá que ampliar sua cobertura no interior do estado, principalmente para assistência técnica.

PNEUS PARA ELÉTRICOS