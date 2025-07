OPORTUNIDADE

Salário inicial de R$ 6 mil: rede SARAH abre processo seletivo com vagas para Salvador

Inscrições estão abertas até o dia 27 de julho

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com unidade em Salvador, abriu inscrições para um processo seletivo com o objetivo de preencher vagas no cargo de Técnico em Oficina Ortopédica. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 27 de julho. As provas objetivas serão aplicadas no dia 31 de agosto.>